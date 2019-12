Condividi su

The New Pope: trama, cast e quando esce la serie tv

il 10 gennaio 2020, su Sky Atlantic, debutta una nuova serie tv sequel della celebre miniserie “The Young Pope” diretta da Paolo Sorrentino: stiamo parlando di The New Pope. Il regista si occuperà ancora una volta del progetto e sarà scritto a sei mani con Umbaro Contarello e Stefano Bises. In America, a occuparsi della distribuzione sarà quasi certamente HBO, forte del suo legame professionale con Sky. In Francia, invece, lo show debutterà su Canal+. Una nuova sfida, quella di Sorrentino, che si appresta ancora a sfruttare l’ambientazione del Vaticano per declinare ciò che accade all’interno dell’amministrazione della Chiesa Cattolica. La prima stagione conterà 9 episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno e, sebbene sia legata alla serie madre, porterà in scena un notevole cambiamento. Prima di approfondire trama e cast di The New Pope, possiamo goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione The New Pope

The New Pope: la trama

Come su scritto, la trama della nuova serie tv di Sorrentino sarà legata allo show madre: l’inizio delle vicende, infatti, coinciderà con gli eventi che seguono il finale di The Young Pope. In particolare, Lenny Belardo, dopo essere svenuto durante un’omelia in cui dichiarava il suo obbiettivo di portare la Chiesa Cattolica agli antichi splendori, è momentaneamente in coma e il Vaticano ha la necessità di trovare quanto prima un sostituto, onde evitare che le parole del predecessore portino a gravi conseguenze per il “gregge”. Il collegio cardinale si riunisce e opta per la figura di John Brannox, un uomo decisamente più maturo e in netto contrasto con le ideologie di Papa Pio XIII, che tenterà di ristabilire l’ordine all’interno del clero. Gli eventi prenderanno una piega tortuosa e imprevedibile nel momento in cui Lenny Belardo si riprende, mostrandosi intenzionato a non perdere il ruolo di Santo Padre. Intrighi, fanatismo e ambizione saranno temi centrali su cui le vicende ruoteranno ed evolveranno.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The New Pope e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jude Law tornerà a vestire i panni di Lenny Belardo/Papa Pio XIII; John Malkovich nel ruolo di Sir John Brannox/Papa Giovanni Paolo III; Silvio Orlando interpreta il Cardinale Angelo Voiello; Javier Cámara veste panni del Cardinale Bernardo Gutierrez; Cécile de France è Sofia Dubois; Ludivine Sagnier nel ruolo di Esther Aubry; Murizio Lombardi veste i panni di Monsignor Luigi Cavallo; J. David Hinze è Leopold Essence.

