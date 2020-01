Condividi su

Al Manchester United scoppia il caso Pogba. La Juventus si sfrega le mani

Il Manchester United sembra finalmente in fase di crescita dopo un avvio di stagione da incubo ma nel frattempo è scoppiato il caso Pogba. Il francese è sparito dalle formazioni di Solskjaer complici diversi problemi fisici a una caviglia che ne hanno compromesso tutta la prima parte di annata.

Per il Polpo solamente otto presenze da agosto ad oggi, sette in Premier League, una in EFL Cup e nessuna in Europa League. Non convocato nemmeno per la prima sfida del 2020 in casa Arsenal, Pogba è diventato – come detto – un vero e proprio caso.

Caso Pogba: le parole di Raiola fanno riflettere

Tutto ciò è nato più che altro dalle parole del suo agente Mino Raiola, che qualche giorno fa a Sky Sports ha dichiarato: “Paul ha sempre rispettato il Manchester United, proprio come il Manchester United ha sempre rispettato Paul. L’unico che può parlare per lo United e per Paul è Solskjaer, lui può farlo sui giornali e in conferenza stampa. Confermo quello che dice lui: Pogba non si muoverà e va bene così, ne siamo felici. Se Paul resterà anche l’anno prossimo? Sì, ma in un club che spero possa lottare per la Premier League e magari per la Champions League. È strano? Sono l’unico che è preoccupato? Il proprietario della società non è preoccupato? Penso che tutti coloro innamorati del Manchester United siano preoccupati. Come dice Solskjaer, attualmente nel club ci sono dei lavori in corso”.

Parole che, nonostante da un lato spengano le polemiche attorno al centrocampista, dall’altro suonano come un ultimatum nei confronti dello United. Anche perché il potente manager ha rilasciato inoltre un’intervista a Repubblica nella quale ha sparato a zero sui Red Devils: “Adesso il suo problema è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve“.

Il futuro si fa sempre più grigio per il francese

La storia d’amore bis fra Pogba e il Manchester United non ha mai funzionato come si sperava. Le voci si sono sempre rincorse in questi anni e il futuro all’Old Trafford del classe ’93 è tutto fuorché certo. Sul fronte mercato, il Real Madrid sembra aver mollato la presa per il giocatore, ma non la Juventus, che in estate vuole provare l’assalto per riportare il figliol prodigo a Torino.

Tutto l’ambiente dello United è ormai stufo dei suoi comportamenti, anche perché – nonostante l’infortunio che gli impedirebbe di giocare – qualche giorno fa ha disputato una partita di beneficenza in Francia. Le prossime settimane potrebbero dunque essere decisive in merito al suo futuro in terra inglese.

