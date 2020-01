Condividi su

Dove vedere Genoa-Sassuolo in diretta tv e streaming

Genoa-Sassuolo, match valido per la 18a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 5 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris.

Genoa e Sassuolo vogliono iniziare al meglio il 2020

Questa sarà una sfida delicata che vede scendere in campo due squadre in lotta per la permanenza nella massima serie.

Esonerato Thiago Motta, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha affidato la panchina rossoblu a Davide Nicola. Si tratta del terzo cambio in stagione e adesso le sorti del campionato dipendono dall’ex allenatore del Crotone, capace già di compiere un’impresa in passato proprio sulla panchina calabrese. Il grifone non trova la vittoria dal 26 ottobre scorso contro il Brescia e nelle ultime cinque giornate ha raccolto solamente due punti occupando, così, l’ultimo posto in classifica.

Il Sassuolo deve ripartire dalla sconfitta subita in rimonta contro il Napoli. La squadra di De Zerbi ha raccolto sei punti nelle ultime cinque partite e una vittoria potrebbe far allontanare i neroverdi dalla zona retrocessione distante sole cinque lunghezze.

I precedenti di Genoa-Sassuolo

Negli ultimi cinque incontri allo stadio Marassi, i padroni di casa si sono imposti in due occasioni, mentre gli avversari una volta sola. Negli altri due precedenti, le squadre si sono divise la posta in palio. L’ultima sfida risale al febbraio 2019, terminata con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni del match

GENOA – Mister Nicola per la sua prima partita sulla panchina del Genoa propone un 4-3-2-1 con Radu confermato tra i pali e la coppia centrale di difesa formata da Romero e il capitano Criscito, anche se è recuperato Zapata e potrebbe prendere il posto di Pajac, con l’ex Zenit che si accomoderebbe così sulla corsia sinistra di difesa. A centrocampo ritorna tra i titolari Sturaro, mentre non è sicuro del posto Schone, insidiato da Radovanovic. Scontati i due turni di squalifica, ci sarà Pandev ad agire in avanti insieme ad Agudelo alle spalle di Pinamonti.

SASSUOLO – De Zerbi ritrova Consigli e Berardi, rientrati dai loro infortuni. In difesa in dubbio Marlon, in preallarme Peluso e Ferrari, mentre a centrocampo è sicuro del posto Locatelli, che dovrebbe essere affiancato dall’ormai ristabilito Magnanelli. In avanti, tridente di trequartisti composto da Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Pandev, Agudelo; Pinamonti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

