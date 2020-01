Condividi su

Governo ultime notizie: rischio crisi gennaio, ecco i temi caldi

Governo ultime notizie – Come avevamo anticipato qualche settimana fa sono molti i punti dolenti che l’esecutivo dovrà affrontare all’avvio del nuovo anno. Il 7 gennaio 2020 è previsto un vertice della maggioranza con cui fissare i punti fermi delle attività.

Le spine di Conte

Tra gli argomenti su cui sarà probabilmente più difficile trovare una mediazione all’interno del governo c’è la riforma sulla prescrizione che alimenta distanza tra Movimento 5 Stelle, Pd e Italia Viva divisi e con visioni abbastanza differenti.

Ma non l’unico nodo da sciogliere. Infatti l’anno nuovo è anche quello decisivo per i due referendum: il primo relativo ad un tema che i pentastellati hanno fortemente a cuore come il taglio dei parlamentari e l’altro proposto dalla Lega circa la modifica della legge elettorale.

Governo ultime notizie – C’è poi il caso della posizione di Salvini circa il caso Gregoretti. E ancora la necessità di individuare una struttura portante per disegnare la prossima riforma delle pensioni annunciata dal ministro del lavoro Catalfo. E insieme a questi temi già citati tantissimi altri dossier di difficile risoluzione come il caso che riguarda l’Ilva di Taranto o ancora quello della revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia su cui batte il M5S. Tantissime materie, tutte molto complesse rispetto alle quali non aiuta certamente la sempre maggiore eterogeneità della maggioranza di governo

Governo ultime notizie, 26 gennaio 2020 elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria

Inoltre, restando agli aspetti più prettamente politici, non sono propriamente di aiuto per la navigazione del governo la acque sempre molto agitate all’interno del Movimento 5 Stelle in cui – ed è solo l’ultimo in ordine di tempo – si dibatte dopo la cacciata di Gianluigi Paragone difeso a sorpresa da Alessandro Di Battista.

Infine domenica 26 gennaio tornano al voto, per le elezioni regionali, i cittadini di Emilia Romagna e Calabria. Soprattutto la prima delle due sfide viene ritenuta un sfida-chiave per la vita del governo. Tanto che in molti, tra cui Giorgia Meloni, sono pronti a scommettere che in caso di vittoria del centrodestra il governo andrà a casa.

