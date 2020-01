Condividi su

Pneumatici invernali: nuova etichetta in vista, ecco come leggerla

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno trovato un accordo sull’etichettatura degli pneumatici europei. L’etichettatura tiene conto del rumore, dell’aderenza al bagnato e dei consumi. L’obiettivo di questa misura è quello di garantire maggiore informazione per i consumatori, al fine di compiere una scelta più consapevole. Uno pneumatico più silenzioso è indicativo anche di un minor consumo e di minori emissioni. La misura punta a salvare vite umane veicolando una scelta più sicura ma anche a ridurre le emissioni, il trasporto su strada è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra, il 20%-30% del consumo di carburante è invece dovuto agli pneumatici.

Pneumatici invernali: cosa cambia con la nuova etichetta

Nella nuova etichetta non ci sono modifiche sostanziali bensì una aggiunta di informazione e una riduzione delle categorie. L’etichetta ora include: icone per la neve e per il ghiaccio, maggiore visibilità, eliminazione di categorie inefficienti dal punto di vista del consumo di carburante, l’obbligo di etichettatura per autocarri e autobus. Il tipo di icona garantirà una scelta migliore, soprattutto per coloro i quali vivono in regioni dove ci sono basse temperature e climi particolarmente rigidi. Ma come va letta l’etichetta?

Pneumatici invernali: come va letta l’etichetta

La sua lettura è fondamentale nella scelta di un prodotto di qualità rispetto ad uno di bassa qualità. L’etichettatura riprende i caratteri di quelle che valutano l’efficienza energetica di un elettrodomestico. I parametri presi in considerazione sono tre: rumorosità, consumo e aderenza sul bagnato. Il punteggio è attribuito tramite le lettere, la A indica un punteggio alto, la G indica la peggior valutazione. La rumorosità viene espressa in decibel mentre la scala dei consumi viene visualizzata anche attraverso i colori. I consumi dipendono dalla resistenza al rotolamento mentre l’aderenza sul bagnato inerisce molto con la sicurezza. L’etichetta può senz’altro portare un miglioramento e un aumento della sicurezza stradale soprattutto in condizioni di avversità meteorologica.

