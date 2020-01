Condividi su

NIO ec6 ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

NIO ec6 ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Si tratta di un SUV compatto 100% elettrico. È l’alternativa cinese alla Tesla Model Y. Il giovane costruttore cinese concentra tutta la sua produzione sui veicoli a zero emissioni. Il modello ec6 è il terzo della produzione, i pre-ordini sono già iniziati mentre le consegne inizieranno da settembre. Durante l’estate ci saranno altri annunci, riguardo ad altri veicoli, per l’arrivo in Europa si dovrà aspettare un bel po’ di mesi.

NIO ec6 ufficiale: come funziona

L’autovettura si anima grazie a due propulsori elettrici, uno per asse. I livelli di potenza acquistabili saranno due, uno di tipo entry level, definito “Sporty” e l’altro top di gamma, definito “Performance”. Nella prima versione entrambi i motori hanno una potenza di 160 kWh, conferiscono all’automobile 400 CV di potenza totale. Nella variante più equipaggiata il motore posteriore è di 240 kWh e la potenza complessiva è di 500 CV. Il tempo per arrivare da 0 a 100 passa dai 5,6 secondi della versione base ai 4,7. Il pacco batterie standard è di 70 kWh, l’autonomia dichiarata è compresa tra i 425 e i 435 km. Per entrambe le versioni si può richiedere una batteria da 100 kWh

Pneumatici invernali: nuova etichetta in vista, ecco come leggerla

NIO ec6 ufficiale: altre informazioni sull’automobile

Sulla macchina non ci sono ulteriori informazioni ufficiali. Si conosce il cx dell’automobile che è di appena 0.27, ci sarà la possibilità di richiedere un tetto panoramico opzionale in vetro. La superficie del cx sarà di 2,1 metri quadrati, assorbirà l’85% del calore e il 99% dei raggi ultravioletti del sole. Circa gli interni del veicolo c’è ancora molta riservatezza. Probabilmente le altre caratteristiche, foto comprese, verranno diffuse nei prossimi mesi. Al momento non è possibile avere un riscontro ufficiale delle specifiche dichiarate fino ad oggi, fatto sta che il produttore intende competere con la Tesla Model Y e vuole, entro fine anno, presentare una vera e propria gamma a zero emissioni.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]