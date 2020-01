Condividi su

Il Molo Rosso 2: trama, cast e anticipazioni prima puntata stasera

La prima serata del martedì si apre all’insegna delle grandi novità con Il Molo Rosso 2. La serie televisiva spagnola, ideata da Álex Pina, Esther Martínez Lobato e prodotta da Atresmedia Studios, Movistar+, Vancouver Media, approda alla sua seconda stagione con tanti misteri, segreti ed enigmi da risolvere.

Otto episodi per raccontare le intricate vicende legate alla morte di Óscar León Faus, uomo che conduceva una doppia vita all’oscuro della moglie Alejandra. Quest’ultima, una volta appresa la verità, ha iniziato ad indagare sul passato del marito ma sono ancora tanti i dubbi e le ombre che ruotano attorno alla dipartita del coniuge infedele. Ma cos’ha in serbo per noi Il Molo Ross 2?

Il Molo Rosso 2: trama e anticipazioni prima puntata stasera

L’appuntamento con Il Molo Rosso 2 è fissato per oggi 7 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 2. La precedente stagione si è conclusa con la travolgente relazione tra Veronica e Alejandra. Quest’ultima, vedova di Óscar, dopo aver finto di chiamarsi Martina, non ha più intenzione di nascondere la sua vera identità alla fidanzata e si prepara a confessare tutto con la speranza di non perdere l’amata. Purtroppo però la compagna, una volta venuta a conoscenza della grande menzogna che le è stata raccontata in tutto questo tempo, si sente tradita e decide di cacciarla di casa.

Nel frattempo nuovi elementi emergono sul passato del suicida de Il Molo Rosso. Veronica infatti ha scoperto che l’uomo ha preso svariate multe in una piccola città che spesso visitava. Il paesino quindi deve aver avuto un ruolo determinante per Faus e le due donne faranno di tutto per capire perché si recasse così spesso in quel posto. Infine anche Conrado prosegue le ricerche su León assieme a Leyva e tra i due nasce una forte intesa.

Il cast della serie televisiva

In Il Molo Rosso 2 Álvaro Morte interpreta Óscar León Faus mentre Verónica Sánchez è Alejandra “Álex” Leyva / Martina. Irene Arcos veste i panni di Veronica Alfaro e Roberto Enríquez quelli di Conrado.

Hanno partecipato alla serie televisiva Marta Milans ricopre il ruolo di Katia, Cecilia Roth in quello di Blanca. Infine Judit Ampudia recita la parte di Ada, Miquel Fernández quella di Francisco Pacheco e Paco Manzanedo è Vicent.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]