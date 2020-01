Condividi su

Come aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici

I possessori di dispositivi Apple sanno bene quanto i prodotti della casa di Cupertino siano diversi rispetto a quelli Android, Windows, eccetera. La mela morsicata è infatti conosciuta per avere dei software proprietari molto apprezzati soprattutto dagli addetti ai lavori, ma allo stesso tempo criticata da molti perché questi sono ritenuti troppo “chiusi” rispetto alla concorrenza.

Ciò spinge l’utente a dover utilizzare dei programmi appositi che si sposano esclusivamente con iPhone, Mac e il resto dei prodotti di Apple: tra questi troviamo sicuramente iTunes.

Cosa è iTunes e come si aggiorna

Questo non è altro che un software disponibile per PC utile per la gestione di tutti i file multimediali presenti all’interno dei propri dispositivi Apple. Si può dunque gestire al suo interno tutta la musica, tutte le foto e i video, ma non solo: insomma, altro non è che una grande biblioteca multimediale personale.

Consente inoltre di eseguire gli aggiornamenti di sistema e sincronizzare i propri file multimediali fra tutti i dispositivi Apple in nostro possesso in modo tale che, qualunque strumento Apple abbiamo con noi, ci consenta di tenere sempre a portata di mano ciò che più ci serve in fatto di multimedialità.

Ovviamente, come tutto il resto dei software, anche iTunes con il passare del tempo apporta varie migliorie ed implementazioni che facilitino e accrescano il più possibile il suo utilizzo rendendolo sempre e comunque all’avanguardia: questo avviene tramite aggiornamenti.

Ma come si aggiorna iTunes? Sui Mac è necessario aprire l’App Store, recarsi sulla pagina “Aggiornamenti” posta in alto e cliccare su “Installa” se sono presenti appunto degli aggiornamenti.

Apple ha reso possibile l’installazione di questo software anche sui pc che posseggono Windows come sistema operativo: per aggiornare questa versione si deve andare dentro l’app, spostarsi sulla barra dei menù in alto, cliccare su “Guida”, poi “Verifica aggiornamenti” e successivamente seguire le istruzioni se è presente un update.

Questo se iTunes è stato scaricato dal sito Apple: nel caso in cui il download fosse stato fatto dal Microsoft Store, dirigersi al suo interno, cliccare sui tre puntini orizzontali presenti in alto a destra ed entrare su “Download e aggiornamenti”.

Gli aggiornamenti automatici

Se downlodato dal sito Apple, è possibile anche scegliere di aggiornare iTunes automaticamente. Per sfruttare questa possibilità, si deve entrare nell’app, cliccare in alto su “Modifica”, proseguire su “Preferenze”, poi “Avanzate” e infine selezionare l’opzione “Verifica automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti software”.

