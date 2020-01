Condividi su

Dove vedere Verona-Genoa in diretta tv e streaming

Verona-Genoa è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone d’andata: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 di domenica 12 gennaio allo stadio Bentegodi di Verona.

Verona-Genoa: come arrivano le due squadre

Il Verona è, insieme al Cagliari, la squadra rivelazione di questa prima metà di stagione. In pochi infatti avrebbero scommesso su un rendimento così positivo e costante da parte della squadra allenata da Juric, che sarà il grande ex di giornata, lui che ha passato una vita al Genoa da giocatore e poi anche da allenatore. I veneti hanno fatto della solidità e dell’organizzazione difensiva le proprie armi migliori e vedono la zona retrocessione distante otto punti.

Il Genoa sembra aver svoltato con l’arrivo di Davide Nicola in panchina: non a caso, il Grifone ha battuto il Sassuolo in casa nel primo appuntamento, ma non senza polemiche. I rossoblu si trovano ancora nel bel mezzo delle sabbie mobili (penultimo posto) e non possono per nessun motivo permettersi un passo falso, specialmente contro una squadra che, sulla carta, è un diretto avversario per la lotta salvezza.

Verona-Genoa: le probabili formazioni

La notizia in casa Verona è la riconferma dall’inizio di Giampaolo Pazzini, desaparecido fino a questo momento e diventato adesso un titolare. Giocheranno anche Amrabat e Kumbulla, entrambi finiti nel mirino di big come Napoli ed Inter per questo mercato invernale.

Nicola dovrà sciogliere alcuni dubbi legati alla figura dell’attaccante da affiancare a Pandev: Sanabria ha deluso, Pinamonti è in uscita e Destro è appena arrivato. Che sia allora Favilli la carta a sorpresa?

I probabili undici iniziali di Verona-Genoa:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Pazzini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Favilli.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Verona-Genoa sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

