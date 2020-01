Una nuova truffa circola sui social: in un post si invita a partecipare a un concorso organizzato da Poste Italiane con in palio un Iphone 11 Pro

Truffa Poste Italiane: iPhone 11 in regalo, ma è una frode. Come evitare

Una nuova truffa circola sui social: in un post si invita a partecipare a un concorso organizzato da Poste Italiane con in palio un Iphone 11 Pro ma è solo un tentativo di sottrarre le informazioni personali dei malcapitati.

Poste Italiane: una nuova truffa

Nelle ultime settimane è stato segnalato un nuovo tentativo di truffa online da parte della Polizia Postale: in pratica, sui social e in particolare su Facebook è apparso un post che sponsorizzava un fantomatico concorso a premi organizzato da Poste partecipando al quale sarebbe stato possibile vincere un Iphone 11 Pro. Questo riportato di seguito il testo: “Poste italiane promuove la più grande competizione tra i suoi clienti! Tenta la fortuna e prova a vincere il nuovissimo Iphone 11 Pro!”.

Nello stesso post venivano utilizzati sia il logo di Poste che quello di Apple il che ha spinto molti utenti a fidarsi e a cliccare per capire meglio di cosa si trattasse. Una volta cliccato sul messaggio, però, si veniva reindirizzati su una pagina web dove si chiedeva di inserire dei dati strettamente personali compresi quelli relativi al proprio conto corrente per partecipare all’estrazione dei premi. Insomma, un vero e proprio tentativo fraudolento di sottrarre le coordinate bancarie dei malcapitati molto simile al phishing via mail.

L’avvertimento della Polizia Postale

Attraverso il proprio profilo Facebook la Polizia Postale circa due settimane fa ha avvertito gli utenti: “Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non tentate la fortuna e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo”. Quindi, scatta l’avvertimento vero e proprio: “Prestare la massima attenzione ai tentativi di truffa che arrivano proprio attraverso messaggini che invitano a cliccare per ricevere gratis addirittura un costosissimo Iphone 11 Pro”.

