Detroit: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

A cinquant’anni esatti dal Massacro del Motel Algiers, a Detroit, la regista Kathryn Bigelow dedica un film intenso, che si sofferma su alcuni aspetti delle lotte per i diritti degli Afroamericani probabilmente mai trattati così prima di allora.

Il film viene distribuito al cinema nel 2017 e vede tra i protagonisti Will Poulter, Hannah Murray, Jack Reynor e John Boyega. Siamo nella cittadina di Detroit nel 1967, circa un anno prima dell’assassinio di Marthin Luther King. Per le strade scoppia una violenta rivolta da parte di ragazzi afroamericani, sedata e repressa nel sangue dalla polizia e dagli uomini dell’esercito. Alcuni ragazzi neri saranno sequestrati all’interno di un Motel e in seguito accusati del Massacro dagli stessi poliziotti che lo avevano compiuto.

Detroit: trama del film sul Massacro del Motel Angiers, diretto da Kathryn Bigelow

Questa sera, 12 gennaio in prima serata su Rai 3, sarà trasmesso il film dal titolo Detroit, ispirato alla vera storia del Massacro del Motel Algiers.

Alcuni afroamericani e due ragazze bianche, i quali quella notte si stavano divertendo sul bordo della piscina di un Motel, assistono ad una brutale carneficina da parte della polizia messa a punto per sedare una protesta. I testimoni saranno sequestrati all’interno del Motel Algiers, che divenne per loro luogo di vere e proprie torture. La regista attraverso la pellicola, richiama alla memoria questo tragico episodio, tra i più violenti della storia delle rivolte nel Sud degli Stati Uniti.

Detroit: anticipazioni film questa sera Rai 3, verità a nudo di fronte allo spettatore

Una terribile storia vera, quella di un gruppo di ragazzi testimoni di un brutale omicidio da parte degli uomini dell’esercito americano, spettatori inermi e innocenti della selvaggia repressione di una rivolta. Per anni, gli unici superstiti di quella notte infernale non furono creduti, altri vennero ingiustamente accusati degli omicidi che loro stessi avevano denunciato.

Kathryn Bigelow mette dunque in scena la cruda verità, ponendo lo spettatore dinanzi ad un punto di vista oggettivo, di fronte ad una città, come quella di Detroit, che si stava sgretolando dietro alle proteste per i diritti civili del popolo afroamericano.

