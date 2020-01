Concorso Ministero Giustizia 2020: 109 posti disponibili mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, per conducenti di automezzi.

Condividi su

Concorso Ministero Giustizia 2020: 109 posti conducenti automezzi. Bando

Concorso Ministero Giustizia – A distanza di poche settimane dal bando per 310 magistrati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2020 è stato pubblicato l’avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. La procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56, sarà di complessive centonove unitàdi personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di conducente di automezzi, da inquadrare nell’area funzionale seconda, posizione retributiva F1.

Concorso Ministero Giustizia 2020, i requisiti e info prove selezione

Vediamo quali sono i requisiti per la partecipazione al concorso. Tra i requisiti specifici, oltre alla cittadinanza evidenziamo:

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

possesso di patente di guida di categoria D, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti.

Vediamo inoltre altre informazioni utili relativi alle prove del Concorso Ministero Giustizia. La selezione consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneità. La selezione accerta esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di conducente di automezzi e non comporta valutazione comparativa. La prova pratica di idoneità ha ad oggetto l’accertamento della conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la verifica del possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno il colloquio e la prova di idoneità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 6.

Tabella suddivisione posti

Concorso Ministero Giustizia 2020 – Infine di seguito pubblichiamo la suddivisione geografica con il numero di posti disponibili, come da tabella allegata al bando.

n. 19 posti Amministrazioni Centrali Roma;

n.5 posti Distretto di Bari;

n.5 posti Distretto di Caltanissetta;

n. 6 posti Distretto di Catania;

n.4 posti Distretto di Catanzaro;

n. 3 posti Distretto di Firenze;

n. 9 posti Distretto di Genova;

n. 2 posti Distretto di Lecce;

n. 2 posti Distretto di Messina;

n.2 posti Distretto di Milano;

n. 10 posti Distretto di Napoli;

n. 14 posti Distretto di Palermo;

n. 3 posti Distretto di Potenza;

n. 4 posti Distretto di Reggio Calabria;

n. 18 posti Distretto di Roma;

n.3 posti per il Distretto di Salerno.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]