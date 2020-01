Fabio Fognini e Camila Giorgi sono gli unici italiani ancora in gara nei due tornei di singolare dell’Australian Open 2020, anche se in modo diverso.

Australian Open 2020: Giorgi e Fognini tengono a galla l’Italia

Fabio Fognini e Camila Giorgi sono gli unici italiani ancora in gara nei due tornei di singolare dell’Australian Open 2020. Il ligure ci è arrivato dopo due vittorie al tie-break in due giorni, mentre la marchigiana ieri ha liquidato facilmente Svetlana Kuznetsova.

Australian Open 2020: il cammino degli italiani

Le due delusioni azzurre di questo slam sono senza dubbio Matteo Berrettini e Jannik Sinner: se entrambi al primo turno avevano ben figurato, decisamente di minor spessore è stata la loro prestazione nel secondo match. Berrettini, dopo la vittoria al primo turno contro il padrone di casa Harris, si è trovato sotto due set a zero contro lo statunitense Tennys Sandgren, salvo poi riacciuffare la partita sul 2-2. Nell’ultimo set però, il romano ha dovuto capitolare contro un avversario simile a lui ma decisamente più debole sotto tutti i punti di vista. Una sconfitta che era da evitare vista la differenza di classifica e di talento tra i due atleti.

Anche Jannik Sinner ha deluso: dopo un primo turno vinto in tre set contro la wild card australiana Purcell, pensavamo che Marton Fucsovics non fosse un ostacolo invalicabile: invece il lettone, grazie alla maggiore esperienza nei tornei ATP rispetto all’altoatesino, si è imposto in tre set. Gli Australian Open 2020 regalano comunque a Sinner la prima partita vinta in uno Slam e esperienza che gli sarà utile in futuro.

Chi invece giocherà ancora nel torneo è Fabio Fognini, che al primo turno era sotto di due set contro Reilly Opelka, che già l’aveva eliminato l’anno scorso agli US Open. Poi l’interruzione per maltempo che ha posticipato la prosecuzione dell’incontro al giorno successivo e il ligure, forse grazie a una giornata in cui ha potuto ragionare a come sconfiggere l’avversario, ha rimontato lo statunitense per poi sconfiggerlo al tie-break decisivo. Il giorno seguente ancora match terminato al quinto set – Fognini però in questo caso si era trovato avanti di due parziali – e ancora l’azzurro ha trionfato al tie-break, stavolta contro l’australiano Jordan Thompson, giocando in maniera altalenante ma facendo pesare nel finale di partita il maggiore spessore tecnico, nonostante diversi scatti d’ira anche contro l’arbitro. Oggi l’incontro contro Guido Pella.

Proseguono gli Australian Open 2020 anche per Camila Giorgi: dopo essersi sbarazzata della tedesca Antonia Lottner al primo turno, la maceratina ieri ha inflitto una lezione clamorosa (6-3 6-1) alla due volte campionessa Slam Svetlana Kuznetsova. Partita eccelsa di Camila, che ha sommerso l’avversaria con vincenti da tutte le posizioni, soprattutto col rovescio lungolinea. La Giorgi domani se la vedrà con l’ex numero 1 del mondo Angelique Kerber, che al primo turno si è sbarazzata nettamente della diciottenne italiana Cocciaretto. Partita difficilissima, ma se l’azzurra dovesse tenere questo livello di gioco, nulla è impossibile.

Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati in Australia, da sottolineare la prestazione di Andreas Seppi, che ha costretto al quinto set Stan Wawrinka uscendo a testa altissima.

Terzo turno: proseguono tutti i big

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i tennisti che ambiscono ad arrivare alle fasi finale degli Australian Open 2020: Federer, Nadal e Djokovic proseguono senza grossi intoppi, nel femminile Serena Williams non ha mostrato grosse difficoltà nei suoi primi due match e ora continua la sua strada anche la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, determinata a trionfare in casa. Interessante sarà l’incontro fra la campionessa in carica Naomi Osaka e la classe 2004 Coco Gauff, che l’estate scorsa a Wimbledon, alla sua prima esperienza nel circuito maggiore, si spinse fino agli ottavi di finale.

