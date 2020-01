Nel corso del 2020 non è solo la Fiat Panda ad entrare nel club degli anta: infatti sono quarant’anni anche per la storica Ferrari Mondial…

Ferrari Mondial compie 40 anni: quanto vale un esemplare oggi

Nel corso del 2020 non è solo la Fiat Panda ad entrare nel club degli anta: sono quarant’anni anche per la storica Ferrari Mondial, presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 1980. Andiamo di seguito a ricordare questa mitica vettura che però non riscosse un grosso consenso.

La Ferrari Mondial resta un must della casa di Maranello

Prodotta dal 1980 al 1993, la Ferrari Mondial fu disegnata dalla Pininfarina e ne esistono due modelli, ovvero coupé e cabriolet. Ne sono stati prodotti oltre seimila esemplari ma, in generale, il suo non fu un grande successo. Di forma futuristica rispetto agli standard dell’epoca, è lunga quattro metri e mezzo per un peso di una tonnellata e mezzo circa e nel corso dei tredici anni di produzione ha subito diversi restyling che hanno riguardato anche le motorizzazioni, che disponevano all’inizio un 3000 di cilindrata da 214 cv, per poi essere sostituite negli ultimi anni dal 3400 di cilindrata da 300 cv della Mondial T e 348 TB, con in mezzo anche un 3200 da 270 cv e non solo.

Quanto vale oggi un esemplare?

Ai giorni nostri, in mezzo a vetture sempre più connesse, c’è sicuramente una sensazione di nostalgia in ogni appassionato, rimasto legato alle auto del passato. Veder girare comunemente per strada una Ferrari Mondial è sicuramente difficilissimo, ma girando su internet sui siti appositi è possibile trovarne davvero tante in vendita.

Ognuna di esse ha prezzi molto differenti l’una dall’altra anche complici i molteplici modelli disponibili. Generalmente si può acquistare una Ferrari Mondial a non meno di 30.000 euro, salvo qualche rara eccezione ancor più economica, con i prezzi che incrementano fino anche agli oltre 100.000 euro. La sua disponibilità, nonostante siano passati diversi decenni, sembra essere come detto comunque buona e per chi ne avesse la possibilità, un acquisto del genere rappresenterebbe comunque un pezzetto di storia della Ferrari, seppur non si tratti sicuramente del più iconico.

