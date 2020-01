Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia nel governo in sensibile calo

Ad una settimana dal voto cruciale in Emilia Romagna, cresce la sfiducia nel governo giallo rosso. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento del governo scivola al 25,8% (-0,7%) mentre aumenta la base di scontenti che passa dal 69,2% della scorsa rilevazione al 69,5% odierno. Non basta l’accordo con i sindacati sul cuneo fiscale che, si stima, porterà nelle tasche degli italiani meno abbienti 100 euro in più al mese, a far svoltare il governo. La diffidenza rimane intatta e nemmeno la promessa di una rimodulazione delle aliquote Irpef sembra intaccare questo sentimento.

I sondaggi elettorali Tecnè hanno sondato anche le intenzioni di voto degli italiani. Dopo un inizio anno con il segno meno, la Lega torna a crescere, questa volta dello 0,3 al 32,2%. Tutte in negativo le forze che sostengono il governo Conte. A cominciare dal Partito Democratico che passa dal 19,3 al 19,1%. Leggera flessione anche per il Movimento 5 Stelle, che la scorsa settimana ha visto l’addio di un altro senatore passato al misto. I Cinque Stelle continuano la striscia negativa di risultati: adesso sono sondati al 15,3%. Pure Italia Viva non se la passa bene: cala dello 0,2 al 3,7%. La strategia di Renzi di picconare dall’interno la maggioranza su temi come prescrizione e Autostrade sembra non dare frutti.

Tra gli altri partiti di centrodestra, i sondaggi elettorali Tecnè rilevano la crescita di Fratelli d’Italia che sale dello 0,1 al 10,7%. Piccolo passo all’indietro per Forza Italia ora all’8%. Gli altri partiti sono tutti con il segno più. Azione di Calenda incrementa il proprio bottino di voti dello 0,2 al 2,3%, i Verdi si attestano all’1,8% seguiti da +Europa all’1,7%. Cala di un punto al 42,3% la quota di astenuti e incerti.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 16-17 gennaio 2020 con metodo Cati, Cami, Cawi

Totale contatti: 5.049 (100%) – rispondenti: 1.000 (19,8%) – rifiuti/sostituzioni: 4.049 (80,2%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

