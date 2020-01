Condividi su

Marco Ferradini nuovo album: tracklist, titolo e quando è uscito

Il nome di Marco Ferradini rimarrà indissolubilmente legato alla celeberrima Teorema, con cui raggiunse il successo nel 1981. Ma lui non è rimasto ancorato a quella canzone. Insegna musica a Muggiò, presso Monza e ha pubblicato 11 album, l’ultimo dei quali, L’Uva E Il Vino, il 29 Novembre 2019.

Marco Ferradini: molta cura nei testi di L’Uva e Il Vino

Dopo il suo più grande successo, Teorema, Marco Ferradini ha continuato a suonare e a pubblicare dischi, alternando questa attività all’insegnamento. Del suo nuovo album, L’Uva E Il Vino, negli store fisici e virtuali dal 29 Novembre scorso, ha detto: “Cosa troviamo in questo disco? Ci troviamo Ferradini fino in fondo”. L’artista ha sottolineato poi che ha posto estrema cura nella composizione delle liriche dei vari pezzi, per far sì che gli ascoltatori potessero capire bene la sua personalità e che cosa aveva da dire, il messaggio che voleva lanciare in ognuna delle tracce, tredici, presenti nell’album. Ma uguale attenzione è stata riservata ad un’analisi della società attuale, ricca di lati oscuri e aspetti contraddittori, che Marco Ferradini ha puntualmente preso in considerazione.

Marco Ferradini ft Charlotte - Le Parole (Official Video)

Watch this video on YouTube

L’Uva E il Vino: le parole dell’autore su due canzoni

L’Uva E Il Vino contiene tredici tracce, a cominciare dalla title-track, che “Contiene la stessa angolatura di Teorema”, dice Marco Ferradini. “C’è questa figura femminile, molto contraddittoria, che dice che vorrebbe trovare nella vita tutta una serie di cose: dice che vorrebbe trovare un uomo non arrogante, non violento, non aggressivo, non padrone; un uomo moderno, un uomo dolce, che la stupisca portandole dei fiori, portandola a ballare. Insomma, quel tipo di ragazza che poi si mette nei guai, perché poi, quando trova quell’uomo lì, lo molla subito”. Una menzione speciale merita anche la traccia di chiusura dell’album, Solamente Uniti Siamo: un inno alla condivisione, che è anche un invito a non arroccarsi in un inutile isolamento. “È una canzone d’amore, cantata insieme a mia figlia, fra l’altro in questo disco ci sono quattro brani cantati con lei”, spiega Marco Ferradini. “Parla di quella frase storica che diciamo sempre: “donne e buoi dei paesi tuoi”. Questa canzone sfata questo detto, perché qui è l’unione di due differenze che fa la novità”.

Thomas: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni

La tracklist dell’album

Il nuovo disco di Marco Ferradini, L’Uva E Il Vino, pubblicato il 29 Novembre 2019, nelle sue tredici tracce, contiene una summa delle esperienze fatte in questi anni dal cantautore lombardo. Le canzoni contenute nel disco sono:

L’uva E Il Vino

Le Parole (feat. Charlotte Ferradini)

Attimi

Via Padova

La 500 E L’astronave

Lombardia

Sai Cosa C’è

Siamo

Pane (feat. Charlotte Ferradini)

Musica Dentro

Voglio Dirti

Solamente Uniti Siamo (feat. Charlotte Ferradini)

Buona Stella (feat. Charlotte Ferradini)

Il potere evocativo dei testi delle canzoni del nuovo progetto musicale di Marco Ferradini fa sì che L’Uva E Il Vino sia un viaggio molto suggestivo tra i percorsi di vita dell’artista e nei luoghi che più gli sono cari. Il disco si avvale della produzione di Antonio Chindamo, distribuito dalla Cello Label ed è, come al solito, disponibile sia in CD che in digitale.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]