Sondaggi elettorali Bidimedia: Lega e M5S giù, bene Fdi e Pd

Lega e Movimento 5 Stelle sono le uniche, tra le forze politiche maggiori, a perdere consensi con l’inizio dell’anno. Questa la sintesi dei sondaggi elettorali Bidimedia realizzati tra il 14 e il 16 gennaio. Secondo l’analisi fatta dall’istituto, il Carroccio perde consensi per via “della sempre più frequente opposizione al suo leader Matteo Salvini, da parte ad esempio delle Sardine, che ne hanno offuscato l’immagine”. Rispetto alla rilevazione di dicembre, la Lega scende dell’1,4% al 30,4%.

Male anche il Movimento 5 Stelle che cala dello 0,6 al 16,4%. Ad incidere sul dato negativo sono i continui litigi e divisioni che percorrono i Cinque Stelle da ormai molti mesi. La paura dei pentastellati è che l’erosione dei voti non sia finita. Tutto potrebbe tracimare nel caso di un risultato deludente alle regionali in Emilia Romagna e Calabria il prossimo 26 gennaio.

Tra le forze che sostengono il governo Conte, sorride il Partito Democratico. I sondaggi elettorali Bidimedia fotografano il Pd in crescita dello 0,2 al 19%. Segno più anche per Italia Viva che passa dal 4,8 al 4,9% e Liberi e Uguali ora al 2%.

Nel centrodestra, a far la parte del leone è Fratelli d’Italia che incassa lo 0,6 e sale al 10,1%. Forza Italia è distante quattro punti ma prova a ripartire (+0,4 al 6,2%).

Tra i partiti minori si segnala Azione al 2,1%, +Europa all’1,5% e i Verdi all’1,6%. L’affluenza è stimata da Bidimedia al 63% mentre gli indecisi sono in rialzo di un punto al 21%.

Capitolo fiducia. Il gradimento del governo cala, seppur di poco, al 38%. Rimane molto alto tra gli elettori giallo rossi mentre tra chi vota centrodestra prevale un sentimento di sfiducia.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 14 al 16 gennaio 2020. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, area geografica e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. 1455 intervistati, di cui 1015 da panel (su 2000 contatti totali). Tasso di risposta: 50,75%. Rappresentatività del campione: +/- 2,6% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di fiducia al 95%. Metodo raccolta delle informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel / CAWI (70-30%).

