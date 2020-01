Condividi su

Enrico Nigiotti, nuovo album: quando esce, canzoni e significato

Era già noto che il nuovo album di Enrico Nigiotti, che prenderà parte al Festival di Sanremo, fosse in arrivo il 14 Febbraio. Adesso sono anche state rese note alcune date del suo prossimo tour, che partirà il 2 Maggio 2020.

Enrico Nigiotti, a Sanremo dopo il successo di Nonno Hollywood

La scorsa edizione di Sanremo ha visto Enrico Nigiotti e la sua Nonno Hollywood godere di un successo lusinghiero, diventando Disco d’Oro in poco tempo e vincendo anche il Premio Lunezia. Per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo, il cantautore livornese sarà in gara con Baciami Adesso, un brano molto romantico. “Canto l’amore nel momento in cui una relazione tiene in manette istinto e voglia, piuttosto che razionalità e orgoglio. Quando basterebbe il silenzio di un bacio. Io credo molto in questa canzone che è scritta di pancia“. Queste le parole di Enrico Nigiotti, alla sua terza partecipazione, sul brano sanremese che è anche il singolo del suo nuovo album, Nigio.

Nigio, il nuovo album in uscita a Febbraio

Nigio, il nuovo lavoro in studio di Enrico Nigiotti, uscirà a poca distanza dal Festival di Sanremo, il 14 Febbraio. L’autore lo aveva definito “veramente forte forte”. Ultimamente ha ripreso a parlare del prossimo album: “Nigio è il mio soprannome e questo fa capire che è molto intimo e colloquiale. Baciami adesso sarà l’unica canzone d’amore dell’album, il resto parla di vita camminata, di quello che ci circonda, detto alla mia maniera: semplice, vera e diretta. Ci sarà molta chitarra e batteria, suonato bene, insomma un album che ascolteranno con piacere anche i musicisti”. Sarà il quinto album per Enrico Nigiotti, dopo Cenerentola del 2018 e Cenerentola… E Altre Storie, che conteneva anche Nonno Hollywood, uscito l’anno successivo.

Già programmato il tour: inizierà il 2 Maggio

Terminati gli impegni festivalieri, Enrico Nigiotti potrà dedicarsi al 100% al suo nuovo album, Nigio, che esordirà nel giorno di San Valentino. A Maggio, inoltre, darà il via al tour che lo impegnerà nei teatri di tutta Italia. Al momento sono note solo le date di Maggio, ma senza dubbio altre date saranno aggiunte:



02 Maggio, Il Celebrazioni – BOLOGNA

04 Maggio, Teatro Verdi – FIRENZE

05 Maggio, Teatro Dal Verme – MILANO

08 Maggio, Teatro Acacia – NAPOLI

11 Maggio, Teatro Colosseo – TORINO

19 Maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) – ROMA

21 Maggio, Teatro Goldoni – LIVORNO



I biglietti per il prossimo tour di Enrico Nigiotti sono già acquistabili dallo scorso Dicembre.

Amici di Maria De Filippi ha fatto le fortune di molti artisti. Anche Enrico Nigiotti è tra questi. Nato a Livorno l’11 Giugno 1987, esordisce con la Sugar Music pubblicando l’inedito Addio nel 2008. Ma è grazie al talent Mediaset che il suo nome diviene popolare. Durante la sua partecipazione, fa uscire il suo omonimo lavoro d’esordio, ottenendo un buon riscontro. Dopo l’esperienza di Amici, resta per un po’ ai margini, finché, nel 2012, forte di un contratto con la Universal, comincia ad accumulare materiale per il nuovo disco. Con il brano Qualcosa Da Decidere, si classifica al terzo posto tra le Nuove Proposte al Festival del 2015. Il pezzo dà anche il nome all’album che esce quello stesso anno. Enrico Nigiotti intensifica l’attività live e nel 2017 è tra i contendenti di X-Factor. Non vince, ma arriva anche qui sul gradino più basso del podio; in compenso, L’Amore È, presentato proprio al talent, ottiene il Disco di Platino.

Nel 2018 è la volta di Cenerentola, che l’anno seguente, sulla scia del successo di Nonno Hollywood, viene riproposto con l’aggiunta proprio del brano portato a Sanremo e de La Ragazza Che Raccoglieva Il Vento. Il resto è storia recente: alla fine del 2019 il cantautore labronico è ufficialmente tra i Big de 70° Festival di Sanremo e annuncia il suo nuovo album, Nigio.

