Sanremo 2020, album in uscita: calendario date e titoli autori

Il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che si terrà dal 4 all’8 Febbraio, non è soltanto una competizione canora: è altresì una vetrina nella quale mettersi in mostra. Niente di meglio, per i cantanti che saranno impegnati sul palco del teatro Ariston, che fare uscire i propri album a ridosso di Sanremo 2020.

Non tutti hanno in uscita un album

I contendenti a Sanremo 2020 saranno, comprese le nuove proposte, 33. Molto spesso, alcuni di loro hanno già in programma un proprio album. Alcuni hanno già fissato la data e già si conosce la tracklist, per altri non si sa ancora nulla. Chi pubblicherà a breve intende sfruttare l’onda lunga della kermesse sanremese per assicurare le migliori fortune ai loro lavori.

Per i più giovani, le Nuove Proposte, l’obiettivo è, invece, farsi conoscere grazie a Sanremo 2020 e conquistarsi un posto al sole nel panorama musicale del nostro Paese.

Di Anastasio si sa (quasi) tutto

Cominciamo con Achille Lauro: il rapper di Verona ha in uscita un album che conterrà la sanremese Me Ne Frego, ma ancora né il titolo, né la data di uscita sono noti. Analogo discorso per Alberto Urso, che a Sanremo 2020 porta Il Sole Ad Est. Di Anastasio si sa invece (quasi) tutto: il prossimo album, in uscita il 7 Febbraio si chiamerà Atto Zero e la canzone del Festival Rosso di Rabbia. Distribuito da RCA/Sony Music, di Atto Zero conosciamo anche la tracklist: 1. Atto Zero 2. Narciso 3. Straniero

4. Storia Di Una Gioventù Metese 5. Rosso Di Rabbia 6. Il Sabotatore

7. Il Giro Di Do 8. Castelli Di Carte 9. VBBN 10. Il Fattaccio Del Vicolo Del Moro 11. Quando Tutto Questo Finirà.

Sanremo 2020: i progetti di Bugo, Elettra Lamborghini ed Elodie

Bugo, che a Sanremo 2020 interpreta Sincero insieme a Morgan, ha in uscita il suo Cristian Bugatti il 7 Febbraio, per Mescal; una settimana più tardi, il 14 Febbraio, sarà la volta di Diodato con Che Vita Meravigliosa, distribuito dalla Carosello Records, nel nuovo album non mancherà Fai Rumore, che l’artista ha pronta per il Festival. Anche Elettra Lamborghini, presente all’Arston con Musica (E Il Resto Scompare), potrebbe avere in serbo un nuovo disco, ma per ora non si conoscono né il titolo, né quando uscirà. Di Elodie, invece, si conoscono sia la canzone Andromeda, scritta da Mahmood e Dardust, con cui si presenterà a Sanremo 2020, sia titolo e tracklist, rispettivamente This Is Elodie, disponibile dal 7 Febbraio, e: 1. Andromeda 2. Non È La Fine feat. Gemitaiz 3. Vocale #1 4. Margarita feat. Marracash 5. Lupi Mannari 6. Mal Di Testa feat. Fabri Fibra 7. Sposa feat. Margherita Vicario 8. Vocale #2 9. Vado A ballare Da Sola 10. Apposta Per Noi

11. Superbowl 12. Diamanti feat. Ernia 13. Lontano 14. Vocale #3

15. Nero Bali feat. Elodie e Guè Pequeno 16. Rambla feat. Ghemon

17. Pensare Male feat. The Kolors 18. Niente Canzoni D’Amore

19. In Fondo Non C’è. Una candidata alla vittoria a Sanremo 2020.

Nigiotti e Gabbani: disco in arrivo

A Sanremo 2020, Enrico Nigiotti si presenta con Baciami Adesso; il suo nuovo album, distribuito dalla Sony uscirà il 14 Febbraio. Il suo titolo? Nigio. Francesco Gabbani vincitore nel 2017 con Occidentali’s Karma, quest’anno presenterà Viceversa, che darà il nome all’album in uscita per BMG il 14 Febbraio. Conterrà le seguenti tracce: 1. Einstein 2. Il Sudore Ci Appiccica 3. Viceversa 4. Cinesi 5. Shambola 6. Duemiladiciannove

7. È Un’altra Cosa 8. Bomba Pacifista 9. Cancellami. Riuscirà a bissare a sanremo 2020 la vittoria di tre anni fa?

Sanremo 2020: un disco per celebrare la carriera di Marco Masini

Come Mia Madre è la canzone scelta da Giordana Angi per Sanremo 2020; la cantante, sotto contratto con Virgin Records / Universal Music Italia, ha in uscita un disco, ma ancora non sappiamo nient’altro. Stesso discorso per la fiorentina Irene Grandi, in concorso con Finalmente Io: del suo prossimo lavoro, non si conosce alcunché. Il controverso rapper Junior Cally che ha già suscitato polemiche per il testo del suo pezzo No Grazie, politicamente molto schierato, e per quello di un suo altro brano sul femminicidio, ha in uscita per la Sony un nuovo disco, ma non si conoscono i particolari. Anche per Le Vibrazioni, a Sanremo 2020 con Dov’è, vale lo stesso discorso: top secret su eventuali progetti futuri. Nulla si sa anche per Levante, al Festival con Tikibombom, mentre per Marco Masini, il discorso è diverso: il 7 Febbraio sarà in vendita Masini +1, 30th Anniversary. Al suo interno, anche Il Confronto, pezzo che ha scelto di cantare a Sanremo 2020.

Sanremo 2020: ancora nessuna notizia per i loro dischi

Michele Zarrillo interpreterà Nell’Estasi O Nel Fango. Progetti futuri? Non si conoscono. Anche Morgan, che canterà in coppia con Bugo Sincero, non ha fatto trapelare niente su eventuali nuove uscite. Identico discorso possiamo fare per Paolo Jannacci, Piero Pelù e Pinguini Tattici Nucleari, a Sanremo 2020 rispettivamente con Voglio Parlarti Adesso, Gigante e Ringo Starr. Altri artisti dei quali non si conoscono i piani futuri sono Rancore, che scende in campo con Eden, Rafael Gualazzi, interprete di Carioca, Riki che canta Lo Sappiamo Entrambi, Rita Pavone, la cui presenza ha sollevato polemiche e che sarà presente con Niente (Resilienza 74) e Tosca, che per Sanremo 2020 ha deciso di cantare Ho Amato Tutto.

Le Nuove Proposte: album in arrivo per Matteo Faustini

Anche tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020, buio fitto quasi per tutti: sia gli Eugenio In Via Di Gioia, che proporranno Tsunami, che l’italo-nigeriano Fadi, su palco con Due noi, che Fasma, Per Sentirmi Vivo la sua canzone, non lasciano trapelare alcuna notizia. Per il duo Gabriella Martinelli e Lula, interpreti de Il Gigante D’Acciaio, si deve fare identico discorso, così come per Leo Gassmann (Vai Bene Così) e Marco Sentieri (Billy Blu). Matteo Faustini, in competizione con Nel Bene E Nel Male, sta invece per pubblicare Figli Delle Favole, per l’etichetta Dischi dei sognatori / Warner Music. La data scelta è il 7 Febbraio 2020. Infine, di Tecla Insolia, a Sanremo 2020 con 8 Marzo, ancora non si conoscono le intenzioni riguardo eventuali progetti discografici in uscita.

