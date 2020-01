Condividi su

Governo ultime notizie: Ghisleri “campagna elettorale su due livelli”

Governo ultime notizie: Euromedia “elettori dovranno decidere se cambiare”

Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto demoscopico Euromedia Research, è stata intervistata in collegamento video da Myrta Merlino (storica anfitriona del programma di La7 “L’aria che tira”). La nota sondaggista ha rimarcato – qualora ce ne fosse bisogno – che il leader della Lega ha cercato di estendere fino a scala nazionale il terreno della contesa elettorale emiliano-romagnola. Ecco la sua analisi sulla campagna elettorale portata avanti dal segretario federale della Lega.

Governo, ultime notizie: Alessandra Ghisleri analizza la campagna elettorale di Salvini

“Di sicuro questa è l’ultima settimana in cui gli elettori dovranno decidere se mantenere un governo che li ha portati fin lì fino ad ora, o se vorranno cambiare”; su questo punto, la Merlino ha voluto sottolineare come si tratti del governo regionale, non nazionale. Tuttavia, la Ghisleri rilancia proprio su questo: “Loro giocano anche su questo: Salvini utilizza la sua arma per avere un consenso più ampio. Ha parlato del rapporto con l’Europa e, sul tema migratorio, della redistribuzione. Il punto è questo: l’Italia e gli italiani non vogliono uscire dall’euro o dall’Unione Europea, ma sì vorrebbero un altro rapporto con l’UE. Un po’, se vogliamo parafrasare, come Conte cercava il suo posto nella fotografia di rito”.

Ghisleri: “dal punto di vista di Salvini, la sua campagna elettorale è completa”

La Ghisleri parla anche del “digiuno per Salvini”, iniziativa lanciata dal carroccio per sostenere il proprio leader nel processo per sequestro di persona. La direttrice di Euromedia Research si centra proprio sulla narrazione del processo per il caso Gregoretti: “Questo funziona su due livelli. Il primo, è quello di cercare il voto casa per casa, singoli voti per singoli voti, anche in posti molto lontani. Sul secondo livello, invece, lui usa i temi nazionali. Questa vicenda ha portato in luce i tempi lunghi della giustizia, gli iter burocratici intensi, parla di immigrazione e, infine, gli sprechi della giustizia. Quindi lui unisce da un lato il territorio, ma anche quelle tematiche nazionali tanto care al centrodestra. Perciò – conclude la sondaggista -, dal suo punto di vista, la sua campagna elettorale è completa.”

