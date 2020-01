Condividi su

Tuta da sci 2020: tendenze inverno, ecco cosa scegliere

Lo sci è uno degli sport preferiti dagli italiani ed il momento della settimana bianca è uno dei più attesi e sognati da tutti gli appassionati. Viste le basse temperature, è però doveroso scegliere un abbigliamento caldo e che protegga dalla neve, ecco quali tute da sci indossare per sciare nel 2020.

Tuta da sci 2020: quali scegliere

La montagna è una delle mete predilette dagli italiani quando decidono di andare a passare un weekend all’insegna del relax (ma anche del divertimento). Lo sci è da sempre stato uno degli sport più praticati nel nostro paese ed il momento della scelta della tuta da neve – insieme a quella degli sci – è uno dei più importanti per prepararsi al meglio alla settimana bianca, ma quali saranno le tendenze per il 2020?

Che preferiate lo sci, oppure lo snowboard, la tuta da neve è fondamentale per rimanere protetti dalle basse temperature, ma è un capo fondamentale che può donare particolarità anche sulle piste. Anche in ambito da tute da sci, la moda si sbizzarrisce e dà il bentornato allo stile anni ’80: colori e fantasie sgargianti saranno i must have 2020 per essere alla moda anche in montagna.

Colori arcobaleno e fantasie particolari, la tuta da sci nel 2020 dovrà essere tutt’altro che semplice ma dovrà contrastare con il bianco della neve ed essere appariscente. Da abbinare ad un paio di Moon Boot e a degli occhiali rigorosamente specchiati e colorati, la tuta da neve è un capo fondamentale anche se non siete appassionati di sci ma preferite rimanere in baiata a bere un buon bombardino.

Sui loro canali social le influencer e le blogger del momento amano condividere i loro attimi sulla neve e non ce n’è una che non indossi le tute da sci sopracitate: da Belen Rodriguez sino alle modelle che sfilano sulle passerelle internazionali – come Gigi e Bella Hadid – tutte indossano le fantasie anni ’80 sgargianti e colorate.

