Quanto guadagna Eriksen all’Inter: stipendio e valore di mercato

Christian Eriksen è un giocatore dell’Inter; il danese ha rifiutato il rinnovo con i londinesi del Tottenham, quindi è sbarcato alla corte di Antonio Conte. Il tecnico salentino adesso può contare su un top player in mediana. Quanto hanno speso i nerazzurri per aggiudicarselo e quale sarà lo stipendio del centrocampista?

Eriksen: quanto ha speso l’Inter per aggiudicarselo?

In queste ore l’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Christian Eriksen. Dopo una lunga trattativa, i nerazzurri sono riusciti ad aggiudicarsi il centrocampista danese: al Tottenham andranno 20 milioni di euro a cui bisogna aggiungere il contributo di solidarietà – da pagare se la cessione di un calciatore professionista avviene con un contratto ancora in corso (5% del prezzo stabilito per il cartellino, in questo caso, un ulteriore milione di euro) – e l’intero incasso di un’amichevole tra i due club la cui data è ancora da stabilire. Insomma, tutte le richieste degli Spurs sono state soddisfatte pur sbaragliare l’agguerrita concorrenza – con in primis il Psg – e quindi portare il danese a Milano già durante la finestra di mercato invernale.

Quanto guadagnerà il centrocampista danese?

Nel comunicato ufficiale con cui l’Inter ha annunciato la chiusura della trattativa si è precisato anche che tra i nerazzurri e il classe 1992 è stato stipulato un contratto fino al 30 giugno 2024. Al Tottenham Christian Eriksen guadagnava 4 milioni e mezzo di euro a stagione, all’Inter il suo compenso sarà di 6 milioni e mezzo ad annata. Bastano queste cifre per comprendere come sul centrocampista si stia puntando in modo deciso: d’altra parte, il valore del cartellino di Eriksen è molto più alto (si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro), dunque, il suo trasferimento in fin dei conti è stato un ottimo affare per entrambi i club, dato che a giugno avrebbe potuto lasciare la squadra di Mourinho a parametro zero.

