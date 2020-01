Condividi su

Carta Famiglia 2020: sconti su beni e servizi, requisiti ed età massima

Spesso sono i privati a concedere benefici economici alle famiglie in termini di acquisti e di consumo. Un concetto simile è quello ricalcato dalla Carta famiglia 2020 che si propone l’obiettivo di andare incontro alle famiglie numerose.

Carta Famiglia 2020, i requisiti

Febbraio 2020 dovrebbe essere il termine di partenza. L’idea della Carta non è nuova bensì in vigore da qualche anno, pur con requisiti che di anno in anno sono stati modificati. Vediamo prima di tutto in cosa consiste e quali sono i requisiti necessari. Potranno usufruirne tutte le famiglie con cittadini italiani o europei residenti in Italia con almeno 3 figli al di sotto dei 26 anni. L’Istat stima che si tratta di circa 940 mila famiglie.

A cosa dà diritto la carta famiglia 2020? Darà accesso a sconti pari almeno al 5% sull’acquisto di beni o servizi o riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. Proprio l’individuazione dei soggetti che dovranno aderire al progetto ed offrire la scontistica è ciò su cui si sta lavorando da mesi. L’attività è a cura del Dipartimento per le politiche della Famiglia

Le novità e l’annuncio per l’ok ormai prossimo

Lo scorso 27 gennaio 2020 il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha comunicato che sarà disponibile a breve la nuova piattaforma online per poter richiedere la Carta della famiglia. Come detto, lo strumento che permetterà alle famiglie con almeno 3 figli conviventi, che hanno meno di 26 anni, di usufruire di sconti per l’acquisto nei negozi e on line convenzionati di beni e servizi.

Rispetto agli scorsi anni, sono state introdotte delle novità.

Da quest’anno le famiglie potranno richiedere la Carta su una piattaforma online dedicata invece che recarsi presso gli uffici del Comune di residenza. Inoltre la carta sarà emessa solo in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi. L’annuncio dell’attivazione della piattaforma per richiedere la Carta sarà pubblicato sul sito e tramite il canale twitter del Dipartimento.

