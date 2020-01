Condividi su

Fast and Furious 9: teaser trailer film, ecco le anticipazioni

Dopo un periodo di pausa, si appresta a tornare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo una delle saghe cult dell’ultimo ventennio: Fast and Furious.

Oramai arrivata al nono film, la saga ha subito diversi cambiamenti negli anni, a volte per rapide inversioni di trama e altre per il ricambio del cast. I fan del genere non vedono l’ora di potersi gustare quest’altro spettacolo.

Dopo diverso tempo di silenzio, Vin Diesel ha postato sui suoi social un piccolo teaser che anticipa il primo vero trailer del film che verrà lanciato a brevissimo. Questo post ha destato molto clamore e acceso l’attesa per l’uscita del film che sarà disponibile nei cinema di tutto il mondo a partire dal 21 maggio 2020.

Fast and Furious 9: le anticipazioni del film

L’attesa per il nono capitolo è veramente tanta, per questo non sono molte le informazioni trapelate dai produttori: questo perché mirano a una strategia comunicativa atta ad aumentare l’hype. Quel che è certo, è che anche in questo film il protagonista sarà il leggendario Dom Toretto, che fin dall’inizio ci accompagna in questo lungo viaggio.

Il teaser si apre in maniera stravagante: Toretto sta, come al solito, aggiustando un mezzo di locomozione. La stranezza sta proprio nel mezzo che, anziché essere un auto, è invece un trattore. Per avere nuove informazioni dovremo aspettare il tanto atteso trailer ufficiale; solo dopo la sua uscita potremo iniziare a estrapolare parti della trama.

Il cast del film

Il cast di Fast and Furious 9 è, come al solito, stellare. Alcune tra le più rinomate star parteciperanno al progetto. Il film pensato dal regista Justin Lin e distribuito dalla Universal Pictures, avrà come protagonisti diversi attori molto famosi e di primo livello. Eccoli elencati di seguito:

Vin Diesel;

Lucas Black;

Charlize Theron;

Finn Cole;

Tyrese Gibson;

Helen Mirren;

John Cena;

Cardi B;

Michelle Rodriguez;

Nathalie Emmanuel;

Jordana Brewster;

Micheal Rocker.

