Il cantante Mascherato: ospiti e anticipazioni finale stasera 31 gennaio

Il cantante Mascherato, questa sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata dello show musicale, con un cast d’eccezione, condotto da Milly Carlucci

Grande per la finale del nuovo show musicale che ha visto protagonisti alcuni tra i maggiori cantanti italiani. Il cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, prevede un’insolita competizione tra artisti che si esibiscono nascosti sotto una sontuosa maschera e, i quattro giudici, devono essere in grado di indovinare chi si nasconde dietro il travestimento solamente ascoltando il tono della voce per qualche secondo.

L’impresa, più difficile di quanto ci si aspetti, ha portato in finale solo alcuni dei concorrenti, i quali questa sera dovranno svelare la propria identità. Restano dunque in gara il Leone, il Mostro, il Mastino, l’Angelo e il Coniglio i quali, fin dalla prima puntata, hanno dimostrato una grande maestria nel celare la propria voce e nell’imitare movenze dei loro colleghi per ingannare la teoria.

Il cantante Mascherato: ospiti Emanuela Aureli, il Pavone

Durante la scorsa puntata, andata in onda venerdì 24 gennaio, è stata svelata la vera identità del Pavone, che tanto aveva fatto discutere i giudici. Dietro il colorato piumaggio e il becco da uccello si nascondeva l’incredibile imitatrice Emanuela Aureli, la quale si è distinta grazie alla reinterpretazione di un noto brano di Loredana Berté, ricreandone alla perfezione la gestualità. Nonostante il suo talento i cinque giurati, Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, hanno riconosciuto la showgirl che si è dunque fermata alla fase semi-finale.

Il cantante Mascherato: anticipazioni. Chi si nasconde dietro il Leone?

Le prime due maschere a cadere sono state quelle di Arisa, la quale si nascondeva sotto il volto del Barboncino e Orietta Berti, che invece impersonava il magico Unicorno.

Il personaggio che più di tutti ha destato la curiosità della giuria e dei telespettatori è stato il Leone, maschera che ha raggiunto la fase finale e che questa sera, 31 gennaio, si esibirà nuovamente. Dietro la voce possente del Leone potrebbe uno dei tre concorrenti tra Max Giusti, Al Bano e Adriano Pappalardo. Gestualità, movenze e tono aggressivo appartengono ai tre protagonisti in egual misura. Dunque, per la giuria, sarà davvero arduo comprendere chi si nasconda sotto la folta criniera.

