Finale Australian Open: Djokovic verso l’ottavo titolo, sorpresa Kenin

Siamo arrivati all’atto conclusivo del primo Slam dell’anno: nel weekend si disputerà la finale degli Australian Open, femminile e maschile. Per quanto riguarda gli uomini, Dominic Thiem è l’ultimo ostacolo sulla strada dell‘ottavo titolo a Melbourne di Novak Djokovic. Mentre, per le donne, la finale sarà tra la rediviva Garbine Muguruza e la ventunenne Sofia Kenin.

Finali degli Australian Open: il torneo maschile

La finalissima del tabellone maschile vede un netto favorito: Novak Djokovic a Melbourne è stato fino ad ora e come sempre una sicurezza. Il serbo ha perso un solo set nel torneo – al primo turno – contro il tedesco Struff. Da lì in avanti è stato la solita macchina da guerra, con un continuo salire di qualità delle sue prestazioni sino alla semifinale vinta contro Federer. Proprio lì, sotto 5-2 nel primo set contro lo svizzero, il numero due del mondo ha ribaltato il match, rimontando dapprima il primo set vincendolo al tie break, per poi aggiudicarsi anche i due parziali successivi.

Nole sta giocando il suo miglior tennis: sia la mente che il fisico stanno rispondendo presenti e il serbo ha tutta l’intenzione di avvicinarsi ai 20 Majors di Federer che costituiscono il record di trionfi nei tornei dello Slam.

Dominic Thiem però non sarà un avversario semplice da sconfiggere: l’austriaco nell’ultimo anno ha fatto progressi enormi sul cemento – superficie un tempo a lui sgradita – e nei quarti di finale ha sconfitto in una battaglia di più di quattro ore Rafa Nadal per tre set a uno, dimostrando una maturità tennistica che gli ha permesso di essere ormai vicinissimo ai Big 3 e oggi, in semifinale, ha trionfato contro Alexander Zverev. La finale degli Australian Open 2020, per quanto riguarda il torneo maschile, non sarà certo da perdere!

Finale Australian Open: Sofia Kenin è la sorpresa del torneo femminile

La finale del tabellone femminile sarà inaspettata, anche se ormai è lecito pronosticare di tutto per quanto riguarda le donne. La rediviva Garbine Muguruza, presentandosi a questo torneo senza grandi pretese (fuori addirittura dalle teste di serie), è arrivata in finale sbarazzandosi di avversarie temibili come Svitolina e Bertens e della Halep in semifinale.

La spagnola di origini venezuelane, nella finale degli Australian Open dovrà vedersela con la ventunenne Sofia Kenin, la quale fino alle semifinali ha approfittato di un tabellone agevole (non ha incontrato infatti teste di serie), ma che nel penultimo atto ha estromesso dal torneo la beniamina di casa e numero 1 del mondo Ashleigh Barty.

L’americana parte svantaggiata, vista la maggiore esperienza ad altissimi livelli della Muguruza, anche se più volte negli ultimi anni delle ragazzine hanno trionfato in tornei dello Slam: basti pensare ad esempio alla Ostapenko (Roland Garros 2017, 20 anni), alla Osaka (US Open 2018, 21 anni, replicati pochi mesi dopo proprio negli Australian Open) e alla Andreescu (Us Open 2019, 19 anni). Riuscirà l’americana a cogliere questa importante occasione?

