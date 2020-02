Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni stasera 3 febbraio 2020. Gli ospiti

La settimana si apre all’insegna del divertimento e dei pettegolezzi con il Grande Fratello Vip 2020. Il fortunato programma televisivo, in onda oggi 3 febbraio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo nono appuntamento con tante sorprese, ospiti, roventi discussioni e inaspettate rivelazioni.

Come di consueto al timone della trasmissione ci sarà il giornalista e re del gossip Alfonso Signorini che, assieme alla coppia di opinionisti formata dall’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo, ci racconterà cos’è accaduto in questi giorni tra i coinquilini famosi. Ma vediamo le anticipazioni del Grande Fratello Vip!

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta regalando grandi emozioni e spassosi siparietti comici ai telespettatori curiosi di seguire il percorso dei personaggi famosi seguiti dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro. Nella precedente puntata Serena Enardu, ex fidanzata di Pago, è entrata in casa in qualità di concorrente lasciando tutti a bocca aperta. Il particolar modo è rimasto sconvolto il cantante sardo che quest’estate ha partecipato a Temptation Island con la donna e proprio durante il percorso di coppia è stato lasciato. Nonostante abbiano preso strade diverse, tra i due non sembra completamente scomparso l’amore e in tanti sperano che vivendo sotto lo stesso tetto possa riaccendersi la passione. Venerdì inoltre è terminata l’esperienza del reality per Rita Rusic, in nomination con Patrick e Andrea Montovoli, che è stata eliminata dal televoto e successivamente ha spiegato cosa significato per lei la partecipazione al programma.

Tra poche ore Eva Robin’s giungerà nella villa più spiata d’Italia per svelare alcuni segreti degli inquilini. Ci sarà poi una spassosa gara canora in cui i protagonisti del Grande Fratello Vip interpreteranno brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Infine oggi scopriremo chi tra Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Pugliese dovrà abbandonare la trasmissione. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

