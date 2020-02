Condividi su

Skoda Karoq Kodiaq: prezzo, interni e versioni. Quando esce

L’offerta dei SUV della casa tedesca Skoda si arricchisce ulteriormente di due nuovi modelli. Sono infatti in arrivo sul mercato Karoq e Kodiaq. Le due autovetture si differenziano per la presenza dell’allestimento S-TECH, il quale prevede una ricca dotazione di componenti riguardanti la versatilità interna, la sicurezza attiva e la connettività. Ma quali sono le caratteristiche tecniche dei due veicoli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Skoda Karoq Kodiaq: la dotazione dei due veicoli

Come già anticipato entrambi i veicoli avranno il nuovo allestimento S-TECH. Tante le novità che questo allestimento proporrà di serie. Abbiamo in particolare sul modello Karoq, i sedili posteriori Varioflex, l’Adaptive Cruise Control con frenata automatica d’emergenza e sistema per il mantenimento della distanza di sicurezza, Front Assistant con riconoscimento dei pedoni, mantenimento della corsia di marcia, Side Assistant e Rear Traffic Alert per il controllo dell’angolo cieco. Per chi sceglierà il cambio automatico DSG ci sarà un ulteriore componente, il Traffic Jam Assistant che fino a 60 km/h è capace di gestire avanzamento dell’auto, frenata e mantenimento della corsia nel traffico congestionato, richiedendo al conducente di mantenere solamente le mani sul volante. La dotazione di serie non si ferma qui, ci sono anche i Fari LED con AFS, il Driver Activity Assistant e la telecamera posteriore. Il fronte connettività si anima grazie alla compatibilità tra la vettura e Apple Care Play ma anche Android Auto e alla presenza, non meno importante, di Skoda Care Connect.

Skoda Karoq Kodiaq: allestimento Kodiaq e prezzi dei veicoli

Il SUV Kodiaq prevede la stessa dotazione del fratello minore, tuttavia, in più, c’è la presenza della terza serie di sedili a scomparsa. Questo dettaglio non da poco, vi permetterà di ampliare la capienza dei passeggeri a bordo fino a 7 persone. I due veicoli possono essere già prenotati e saranno consegnati a febbraio. I prezzi dei due veicoli sono 27.590 euro per quanto riguarda il Karoq mentre si sale a 31.690 euro per quanto riguarda il Kodiaq.

