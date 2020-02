Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: governo poco solido per tre italiani su quattro

Tre italiani su quattro hanno dubbi sulla solidità del governo. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. La vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna non basta a scacciare i problemi insiti nella maggioranza giallo rossa. L’attesa verifica di governo non ha dissipato nessuna delle criticità che sono sul tavolo. Dalla prescrizione ad Autostrade passando per dossier caldi come Ilva, decreti sicurezza e quota 100. Anche gli elettorali di riferimento del Conte bis non riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno. Solo il 34% dei Cinque Stelle e il 46% dei dem vede un governo solido.

Secondo il 40% degli italiani a minare la stabilità dell’esecutivo saranno le difficoltà del Movimento 5 Stelle. Per il 19% lo spauracchio dei giallo rossi si chiama Renzi e la sua Italia Viva. Il 18% afferma che problemi potrebbero arrivare dalla forte opposizione della Lega.

In realtà la tenuta dell’esecutivo si saggerà da quanto i contraenti della maggioranza si troveranno d’accordo sui prossimi passi da intraprendere. Pd e Italia viva vorrebbero rivedere alcune delle misure simbolo del Conte I. E gli italiani cosa ne pensano? Solo un quarto degli intervistati dai sondaggi elettorali Ixè chiede la cancellazione dei decreti sicurezza invisi ai dem. Il 34% spinge per una conferma mentre il 27% ne chiede una modifica. Anche su quota 100 gli italiani si dividono tra chi vorrebbe una riconferma (35%) e chi una modifica significativa (36%). Il reddito di cittadinanza, invece, scalda meno i cuori dei cittadini: il 42%, infatti, ne chiede la cancellazione. La poca solidità dell’esecutivo è certificata anche dal calo della fiducia nel premier Conte (da 40 a 39%) e nel governo stesso (dal 37 al 36%).

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

I sondaggi elettorali Ixè hanno rilevato anche le intenzioni di voto. La Lega prosegue il suo calo: ora si trova al 28%. L’effetto Emilia Romagna sembra essere già scemato per il Pd che ha un rimbalzo negativo e scende al 19,8%. Il Movimento 5 Stelle è ancora malato: i pentastellati perdono lo 0,7 rispetto alla precedente rilevazione e scivolano al 15,2%. Prosegue incessante la sua crescita Fratelli d’Italia che passa dal 12 al 12,4%. Italia viva, nonostante i continui smarcamenti di Renzi dal governo, non riesce più ad incrementare il proprio bottino di voti (-0,4 al 3,2%). Un’eventuale rassemblement centrista con +Europa (3%) e Azione (1,6%) non raggiungerebbe nemmeno l’agognato 10%. Pochi movimenti per gli altri partiti: La Sinistra è al 2,8% mentre Europa Verde è stabile al 2,4%. Sale di poco la quota di indecisi e astenuti (36,8%).

I sondaggi elettorali Ixè hanno segmentato le intenzioni di voto dei partiti in base alle aree geografiche del Paese, raffrontandole con i consensi ottenuti alle scorse Europee. I risultati vedono una Lega e un Movimento 5 Stelle in calo ovunque. Al Nord e al Centro, il Carroccio perde 7 punti percentuali. Tiene botta il Pd che registra un leggero calo al Nord. L’unico partito a sorridere è Fratelli d’Italia in forte crescita in tutte le aree.

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

L’ultima parte dei sondaggi elettorali Ixè è dedicata al coronavirus. La maggioranza degli italiani (85%) promuove la risposta sanitaria italiana all’emergenza mentre nutre alcuni dubbi sul comportamento del governo cinese (41% di voti negativi).

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 3 AL 4 FEBBRAIO 2020

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]