Condividi su

Sondaggi elettorali TP, scende la Lega, italiani contro le sardine

A caratterizzare l’ultimo dei sondaggi elettorali del Termometro Politico è il calo della Lega che passa dal 33,4% al 32,5%, rimanendo comunque a livelli più alti di quelli stimati da altri istituti.Nel centrodestra di converso recupera dei decimali Forza Italia, che passa al 5,4% al 5,8%, mentre Fratelli d’Italia rimane fermo al 10,6%.

Nel centrosinistra il PD dopo il balzo post-Emilia si stabilizza, perde uno 0,2% e si ferma al 20,4%.È invece Italia Viva a crescere, salendo del 0,6% al 4,3%Anche per il Termometro Politico poi risulta in calo il Movimento 5 Stelle, che se non raggiunge i minimi visti da altri istituti, scende comunque del 0,4% al 15,6%. Stabile Sinistra Italiana/MDP al 2,3%, mentre Azione, che risulta in ripresa del 0,3%, cresce al 2,2%.

Sotto il 2% tutti gli altri, come +Europa, all’1,4% come i Verdi, e i comunisti di Rizzo, all’1%. I partiti sotto l’1% sono in totale al 2,7%

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi elettorali TP, italiani dalla parte dei governatori leghisti sugli studenti cinesi

Come al solito abbiamo anche posto delle domande sull’attualità agli intervistati. Per esempio sulle Sardine e sulla foto con i Benetton che ha provocato tante polemiche.Per il 61,5% si tratta della dimostrazione che sono di parte e che non disdegnano il potere. Oltre che i leghisti a pensarla così sono anche i due terzi dei pentastellati.

Solo il 16,9% pensa che sono stati ingenui, sbagliando, ma che i loro obiettivi rimangano validi, mentre il 18,6%, tra cui vi è il 56,2% degli elettori PD, ritiene che non abbiano fatto nulla di male e che sia una polemica pretestuosa.

Fonte: Termometro Politico

Rimanendo in tema strettamente politico la grande maggioranza degli intervistati, il 71%, è contrario alla revisione dei vitalizi agli ex senatori che potrebbe avere luogo nei prossimi giorni. Come è facile immaginare ad avere risposto no nella quasi totalità sono gli elettori del M5S.

Fonte: Termometro Politico

Non poteva poi mancare una domanda sul Festival di Sanremo, e dei suoi rapporti con la politica. In effetti per il 45,3% il Festival è molto condizionato dalle polemiche di tipo politico, mentre per il 29,7% lo è abbastanza. solo per il 13,3% lo è poco o per nulla.Sono soprattutto i leghisti a lamentare l’intromissione della politica sono soprattutto i leghisti.

Fonte: Termometro Politico

Non si poteva però neanche trascurare l’epidemia di Coronavirus. A questo proposito il 50,4% degli italiani pensa, come i governatori leghisti, che gli studenti rientrati dalla Cina dovrebbero stare in quarantena prima di essere ammessi a scuola. Tra gli elettori della Lega si raggiunge l’89,3%.Al contrario coloro che non condividono questa posizione sono il 40,1%, ma raggiungono il 78,9% tra i democratici.

Fonte: Termometro Politico

Allo stesso tempo però il 50,8% non avrebbe alcun problema ad andare a mangiare al ristorante cinese, con un ulteriore 8,2% che ci andrebbe ma con timore.Nel complesso andrebbero al cinese anche più del 40% dei leghisti, oltre alla grande maggioranza degli elettori di PD e Movimento 5 Stelle.

Fonte: Termometro Politico

I sondaggi elettorali sono stati svolti con metodo CAWI su 3200 intervistati tra il 4 e il 6 febbraio