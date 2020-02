Condividi su

Governo ultime notizie: prescrizione M5S-PD, esecutivo verso fiducia

Movimento 5 Stelle e Partito Democratico rafforzano l’asse contro Italia Viva. Il partito centrista guidato da Matteo Renzi continua a far muro sulla riforma della prescrizione e si ritrova isolato dopo l’accordo sul “lodo Conte bis” avanzato dal deputato di LeU Federico Conte. Renzi continua a spingere per posticipare l’entrata in vigore del blocco della prescrizione al prossimo anno e prendere tempo per discutere di una riforma integrale della giustizia. A causa dell’ostracismo di IV, pentastellati e dem sembrano decisi a tirare dritto e puntano a porre la fiducia sul decreto milleproroghe (nel quale sarebbe contenuto anche l’emendamento sulla prescrizione voluto da M5S, PD e LeU).

Negli ultimi due anni, l’esecutivo gialloverde e quello giallorosso hanno fatto un uso molto più moderato dell’istituto fiduciario rispetto ai governi precedenti. La reazione di Italia Viva non è tardata ad arrivare: Ettore Rosato lo definisce uno scandalo. Renzi afferma che non si piegherà e che proporrà un cambio radicale della riforma avanzata da Bonafede e assicura: “non ci fermiamo“.

Governo, ultime notizie: Renzi nervoso e agitato, l’indiscrezione a Linkiesta

Stando a quanto riportato dalla testata Linkiesta, un ministro dei dem assicura che Renzi abbia puntato tutto “sulla possibilità di prendere i consensi dell’elettorato di Forza Italia che lui giudicava estesi come una prateria. Ma per prima cosa Forza Italia non è più da tempo una prateria, e poi i suoi elettori non vanno da lui che tuttora governa con la sinistra. A destra non sta prendendo niente, ecco come si spiega il mancato decollo di Italia viva. E lui si innervosisce e si agita su ogni cosa“.

Un nervosismo che si sarebbe così palesato nel lungo braccio di ferro sulla riforma della giustizia e che potrebbe ripresentarsi in occasione della discussione sulla concessione di Autostrade. La tensione si mantiene alta dalle parti di palazzo Chigi e la crisi sembra essere sempre dietro l’angolo.

