Prelievo libretto postale di Poste Italiane: come evitare controlli?

­­È possibile evitare i controlli sul proprio libretto di Poste Italiane oppure sul conto corrente? Il monitoraggio sui depositi di denaro si è fatto più stringente da parte dell’Agenzia delle Entrate in un’ottica di contrasto alle attività illecite a partire da evasione fiscale e riciclaggio.

Poste Italiane: evitare il prelievo di grosse somme

Innanzitutto, per evitare di finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco è opportuno non movimentare una grossa somma di denaro e, ancora meglio, non movimentarla tutta nello stesso momento. Infatti, non è possibile “nascondere” un libretto di Poste Italiane o un conto corrente all’Agenzia delle Entrate: tutti sono tenuti sotto controllo in questo senso ma solo in alcuni casi scatta l’allarme.

Per esempio, per i prelievi superiori ai 10mila euro nel corso dello stesso mese (anche in diverse tranche quindi), le banche sono tenute ad effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif). Da ricordare in questo senso anche il limite di 12.500 euro per i trasferimenti di denaro: oltre questa cifra bisogna per forza avvalersi di un intermediario autorizzato In base alla normativa anti-riciclaggio.

Si abbassa il limite per l’uso dei contanti

Insomma, precisando quanto già accennato, se si ha necessità di prelevare una grossa somma di denaro, per evitare controlli (non tanto fiscali ma relativi ad eventuali attività illecite), è fondamentale dilazionare il prelievo nel corso di diversi mesi. Inoltre, un altro “campanello d’allarme” per gli organi di controllo suona quando si trasferiscono somme pari o superiori ai 3mila euro a una sola persona o se tale somma viene spese in contanti tutta in una volta.

Tra l’altro, a partire dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per quanto riguarda l’uso dei contanti il limite si abbassa a 1.999,99: per i pagamenti superiori a questa soglia si dovranno utilizzare strumenti tracciabili. Il limite scenderà a mille euro dal primo gennaio 2022.

