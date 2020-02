Condividi su

The Flash: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce

Dopo tantissime peripezie, cambi di registi, annunci e ritrattazioni sull’uscita del film, ecco che finalmente è possibile annunciare la prossima produzione cinematografica targata DC Comics, The Flash.

L’idea di fare un film su uno degli eroi di punta della famosa casa dei fumetti è venuta fuori addirittura ben cinque anni fa: poi numerosi problemi hanno fatto slittare il suo annuncio ufficiale soltanto a qualche giorno fa.

I fan sono già in visibilio e anche se il tempo di attesa è ancora lungo, vi è la certezza che alla data stabilità il film sarà nelle sale.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

The Flash: trama film

La produzione uscirà in tutte le sale mondiali fra un bel po’ di tempo: infatti, la data ufficiale è già stata scelta e fissata per l’1 luglio 2022, a più di due anni di distanza dal nostro presente.

Visto che il film è ancora in fase di preparazione, non si sa molto riguardo la trama. Il regista ha affermato che, per la trasposizione cinematografica, userà come base i fumetti della serie Flashpoint uscita nel 2012.

Il Barry Allen che troveremo nelle sale sarà impegnato alla lotta contro il crimine, mentre cercherà spasmodicamente di salvare la madre morta quando lui era bambino.

Cast e produzione del film

Per quanto riguarda il cast di The Flash, non si sa ancora molto e soprattutto nulla è ancora definitivo. Per l’uscita del film è necessario come detto attendere altri due anni interi e qualsiasi scelta presa dagli autori potrebbe mutare per motivi di insorgenza spontanea o per cambi repentini da parte della produzione.

Quello che per ora pare sia sicuro è proprio l’attore che interpreterà Flash, ovvero Ezra Miller, giovane attore statunitense che ha già dimostrato di essere validissimo in pellicole quali Justice League, Suicide Squad e Animali Fantastici.

La Warner Bros ha anche designato quale attore vorrebbe nei panni del super villain che affronterà Flash durante tutto l’arco narrativo del film. La star scelta sarebbe ricaduta su un altro noto attore, Mattew McConaughey, anche se ancora non si è avuta ancora una sua risposta.

Escludendo gli attori, molte delle persone che avranno un ruolo chiave nella creazione dell’opera sono già state scelte: della sceneggiatura si occuperà Christina Hodgson e alla regia, dopo moltissime peripezie, vi sarà Andy Muschietti, regista di IT.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]