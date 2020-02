Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 17 febbraio 2020

Oggi 17 febbraio 2020 alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Vip. Lo spassoso reality show, condotto dal giornalista Alfonso Signorini, approda al suo dodicesimo appuntamento con tante sorprese, ospiti speciali, confronti ed emozionanti rivelazioni.

Come di consueto, a commentare ciò che è accaduto nella loft più spiato d’Italia ci sarà la coppia di opinionisti formata dalla gente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Polemiche, roventi discussioni e riappacificazioni sono il pane quotidiano del padre di tutti i reality show. Nella puntata di San Valentino non sono mancati i momenti di grande emozione e puro divertimento che hanno tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo. Alfonso Signorini ha rivelato di essere stato ospite all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Qui ha posto alcune domande ad Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island che ha definitivamente messo in crisi il rapporto già logoro tra Enardu e Pago. Il ragazzo ha raccontato di aver flirtato con la donna e trascorso un weekend romantico con lei dopo la fine del programma per poi però chiudere la frequentazione a causa dei forti sentimenti che Serena nutriva ancora per Pacifico Settembre. Successivamente il conduttore del Grande Fratello Vip ha comunicato alla concorrente la scelta del pubblico di mandarla direttamente in nomination per lunedì. A movimentare la serata c’è stato poi il litigio tra Licia Nunez e Adriana Volpe e inoltre quest’ultima ha incontrato il marito.

Tra poche ore scopriremo chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip Tra Fabio Testi e l’ex tronista sarda. Inoltre la redazione del programma ha in serbo due sorprese per Paolo Ciavarro: parteciperanno alla trasmissione entrambi i suoi genitori. Infine tre aspiranti inquilini entreranno nel loft di Cinecittà e cercheranno di attirare le simpatie dei personaggi famosi. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

