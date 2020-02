Condividi su

Guida Bonus Asilo Nido 2020: importo, requisiti e quanto spetta

A partire da lunedì 17 febbraio è possibile fare richiesta del bonus asilo nido 2020, ovvero del contributo finalizzato a sostenere il pagamento di rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati, o per finanziarie il supporto a domicilio a favore dei bambini minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Andiamo quindi a scoprire l’importo totale del bonus, i requisiti richiesti per poter beneficiare della misura e i tipi di beneficiari a cui spetta l’agevolazione.

Bonus asilo nido 2020: importo

L’importo del bonus asilo nido è stato rivisto dalla Legge di Bilancio 2020, che lo ha portato a un massimo di 3 mila euro annui per i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. L’importo massimo scende poi gradualmente proporzionalmente all’aumento del valore Isee minorenni. Andiamo ora a vedere i requisiti per capire meglio come funziona la gradualità dell’importo.

Requisiti richiesti, ecco a chi spetta

Il bonus spetta solo ad alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti. Può fare richiesta dell’agevolazione chi è in possesso di cittadinanza italiana (o Ue o permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o permanenti per familiari non aventi cittadinanza Ue), residenza in Italia, a cui si aggiunge un valore Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro. Se il valore Isee minorenni è compreso tra 25.001 e 40.000 euro, il beneficio avrà un importo massimo di 2.500 euro, mentre in caso di valore Isee oltre i 40.000 euro, l’importo erogato sarà di 1.500 euro.

Come fare domanda

Come di consueto, riepiloghiamo in canali tramite i quali è possibile fare domanda per godere del bonus asilo nido 2020:

Web : servizio online sul portale Inps accessibile tramite credenziali (Pin dispositivo, identità Spid, Carta Nazionale dei Servizi);

: servizio online sul portale Inps accessibile tramite credenziali (Pin dispositivo, identità Spid, Carta Nazionale dei Servizi); Contact Center Multicanale (803 164 da fisso o 06 164 164 da mobile);

(803 164 da fisso o 06 164 164 da mobile); Patronati e intermediari abilitati tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

