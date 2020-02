Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 21 febbraio

Non è venerdì senza i litigi, gli scontri e i succulenti gossip del Grande Fratello vip. Il divertente programma Mediaset, in onda oggi 21 febbraio 2020 dalle 21:25 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con tanti colpi di scena, ospiti ed emozionanti confessioni.

Al timone del reality show ci sarà il giornalista ed esperto di pettegolezzi Alfonso Signorini che, accompagnato dalla coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo, guiderà il pubblico alla scoperta di ciò che è avvenuto in questi giorni nella casa dalle mille telecamere. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Chissà cosa succederà stasera nel loft più spiato d’Italia che fin dall’inizio ci ha abituato a roventi polemiche, discussioni e duri chiarimenti. Nella scorsa puntata tanti sono stati momenti di grande tensione e commozione per i protagonisti del programma. Patrick ha ribadito una volta e per tutte di non aver spinto Antonella anche se quest’ultima ha continuato a dire il contrario. Adriana e Antonio hanno parlato del loro presunto flirt mentre Paolo ha ricevuto la visita della madre Eleonora Giorgi e il padre Massimo Ciavarro. Inoltre la porta rossa del Grande Fratello Vip tre nuove aspiranti coinquiline: Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne e per un certo periodo fidanzata di Francesco Monte, Asia Valente e Sara soldati. Infine si è conclusa l’esperienza del reality per Serena Enardu, in nomination con Fabio Testi, eliminata dal pubblico tramite il televoto.

Oggi scopriremo chi dovrà abbandonare la casa di Cinecittà tra Licia e Pago. Inoltre delle tre new entry solo una diventerà a tutti gli effetti una concorrente del programma e tra poche ore scopriremo il nome della fortunata. Si vocifera poi di un possibile confronto tra Clizia Incorvaia e il suo ex Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni che, secondo alcuni rumors non confermati, non starebbe gradendo i momenti di grande tenerezza che sta vivendo la donna con Paolo.

