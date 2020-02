La vita promessa 2, questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri

La vita promessa 2: trama stasera e anticipazioni seconda puntata

Questa sera, domenica 23 febbraio, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri, diretta da Ricky Tognazzi e con la sceneggiatura di Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.

Luisa Ranieri è Carmela, protagonista dello sceneggiato dal titolo La vita promessa, andata in onda nell’autunno 2018 e campionessa di ascolti. La seconda stagione della serie proseguirà da dove avevamo lasciato i suoi personaggi e, in particolare la famiglia di Donna Carmela, fuggita dalla Sicilia per ricominciare una nuova vita in America.

La vita promessa 2: trama seconda stagione fiction di Ricky Tognazzi

La Vita promessa 2, seconda stagione della fiction che vede come protagonista Luisa Ranieri, si apre con l’imminente scoppio del Secondo Conflitto Mondiale. La prima puntata andrà in onda questa sera, in prima serata sul Primo Canale Rai.

Siamo nel 1937 e la famiglia Rizzo è finalmente riuscita a coronare il suo sogno di aprire un ristorante italiano a New York. La vita di Carmela e dei suoi figli a Little Italy procede nel migliore dei modi ma il loro sereno equilibrio sarà spezzato da una terribile notizia. Il boss siciliano Spanò, ferito al termine della prima stagione, è riuscito ad evadere dal carcere e cerca disperatamente Carmela per consumare la propria vendetta. Nel frattempo, il gentiluomo Amedeo Ferri torna dalla Germania portando con sé la piccola Sarah, figlia di una famiglia ebrea che Ferri sta cercando di salvare dalle deportazioni.

La vita promessa 2: puntata stasera, cast e curiosità sulla fiction con Luisa Ranieri

La seconda stagione de La Vita Promessa vede ancora una volta, accanto a Luisa Ranieri, un cast d’eccezione composto da Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Giuseppe Spata e Francesco Arca. Tra le New Entry ritroviamo la Star di Gomorra – La serie, Arturo Muselli.

Le puntate della seconda stagione andranno in onda su Rai 1, ogni domenica, in prima serata. Le repliche della prima stagione e le nuove puntate sono disponibili sulla piattaforma Streaming RaiPlay.

