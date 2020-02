Condividi su

Governo ultime notizie: esecutivo di emergenza, il piano Lega-Italia Viva

Governo ultime notizie – L’avvio del 2020 ha segnato un netto peggioramento dei rapporti interni alla maggioranza di governo. Soprattutto Italia Viva, con il suo leader Renzi, ha più volte marcato la distanza dalle posizioni del Governo Conte. Maggiore è stata invece la coesione tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali come ha dimostrato la discussione sul tema della prescrizione.

Governo ultime notizie, le conseguenze del coronavirus

Nel frattempo è intervenuto il caso coronavirus che vede il governo impegnato in prima linea per evitare che il contagio prenda ulteriormente piede nel nostro Paese producendo danni diretti e indiretti (vittime e danni economici a settori come il turismo). Ed in tutto questo le misure di contenimento del virus complicano il quadro nell’approssimarsi di un’altra importante scadenza politico-elettorale: il referendum per la conferma del taglio dei parlamentari il cui voto è fissato per domenica 29 marzo. C’è chi ha espressamente chiesto il rinvio del voto vista l’oggettiva impossibilità di condurre una campagna referendaria in alcune regioni del Paese.

Salvini contro Conte

– Nelle ultime 48 ore c’è stato un ulteriore sviluppo rispetto al periodo tormentato del governo Conte II. Infatti il leader dell’opposizione Matteo Salvini ha chiesto ed ottenuto un incontro al Colle.

Il segretario della Lega è andato all’attacco del governo Conte: si ripropone dunque sullo sfondo la possibilità di un nuovo governo. Ecco le parole di Salvini: “Questa squadra di governo non è adatta a gestire la normalità, figuriamoci l’emergenza. Noi vogliamo che l’Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c’è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto”.

Governo ultime notizie – Per Salvini al posto di Conte “occorre qualcuno di più credibile, che accompagni il Paese verso il voto perché con Conte l’Italia affonda. Noi siamo disponibili a remare sulla scialuppa di salvataggio verso il voto. La Meloni? Credo che anche lei non voglia Conte, chiedete a lei”. Chiaramente a questo punto gli occhi sono puntati su Italia Viva. Perché mentre sul fronte della maggioranza di governo fanno blocco gli esponenti di M5S, Pd, LeU non è affatto un mistero che Renzi intenda solo a margine dell’incontro chiesto al presidente del Consiglio valutare se proseguire o meno con un coinvolgimento diretto nell’azione di governo. Segnaliamo a tal proposito il fuorionda

I rumors sostengono che in realtà l’azione di Salvini ed il canale aperto con il Colle siano collegati all’attività di Renzi delle ultime settimane. E che vi sia un’intesa finalizzata almeno alla sostituzione di Conte con una figura più neutra a Palazzo Chigi. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro.

