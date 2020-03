Condividi su

Bundesliga, Lipsia-Leverkusen: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri in programma per la 24esima giornata di Bundesliga è Lipsia-Leverkusen. Lo start è fissato alle ore 15.30 di domenica 1 marzo alla Red Bull Arena.

In casa Lipsia si sogna in grande. La vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a scapito del Tottenham per 0-1 e la successiva manita rifilata allo Schalke 04 in Bundesliga hanno fornito ulteriore entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi alla compagine sassone. La squadra di Nagelsmann si è resa protagonista di un percorso eccellente in campionato, che gli è valso il secondo posto a quota 48 punti e il ruolo di antagonista della corazzata Bayern Monaco. Alla Red Bull Arena arriva il Leverkusen, una delle squadre più in forma del torneo che vanta una media di poco inferiore alle due reti a partita in trasferta. Fondamentale potrebbe essere segnare più di una rete, sperando di poter contare ancora una volta sull’apporto realizzativo di Timo Werner, vice capocannoriere del campionato a quota 20 gol dietro Robert Lewandowski.

Se il Lipsia ha dimostrato una buona continuità nel corso della stagione, il Bayer Leverkusen di mister Bosz sembra averla trovata nelle ultime apparizioni. Nelle ultime sei partite di Bundesliga, con cinque vittorie e una sconfitta ha collezionato un bottino di 15 punti che ha permesso la risalita fino al quinto posto a pari punti con il Borussia Monchengladbach, che occupa la quarta piazza per una migliore differenza reti. Al buon periodo in terra nazionale si è anche sommato il passaggio del turno nei sedicesimi di Europa League, in cui la squadra tedesca ha eliminato in maniera schiacciante un’avversaria forte come il Porto con i risultati di 2-1 in casa e 1-3 in trasferta. La quinta forza del campionato si avvicina molto bene alla sfida che potrebbe proiettarla in zona Champions League e, particolare da non sottovalutare, ha dimostrato un rendimento lontano dal proprio pubblico addirittura superiore rispetto a quello casalingo. Si preannuncia un match spettacolare.

Le probabili formazioni di Lipsia-Leverkusen

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Laimer, Sabitzer, Mukiele; Nkunku, Werner; Schick

LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Weiser, Tah, Sven Bender, Sinkgraven; Havertz, Demirbay, Amiri; Bailey, Alario, Diaby

Le quote e il pronostico dell’incontro

I bookmakers per Lipsia-Leverkusen vedono il Lipsia nettamente favorito nel big match della 24esima giornata. La vittoria si attesta a quota 1.50, il pareggio a 4.85, il colpo esterno del Leverkusen a 5.60. Il Goal è quotato a 1.55, molto più alto il No Goal a 2.32. Stessa situazione per i segni Under e Over 2.5, uno con una quota di 1.40 relativamente bassa, l’altro a 2.45.

Meritevole di attenzione la giocata 1X+2-4 gol a 1.80: difficile sia che la partita finisca con meno di due gol, sia una sconfitta interna del Lipsia che ha perso solo una volta nel proprio stadio in Bundesliga questa stagione.

