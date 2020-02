Condividi su

Sapiens un solo pianeta: anticipazioni e servizi di stasera 29 febbraio 2020

Sapiens un solo pianeta è un programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, che va in onda ogni sabato in prima serata su Rai 3.

Questa sera, 29 febbraio, nel corso del nuovo appuntamento, partiremo da un quesito fondamentale. Molti si chiedono come e fino a che punto le piante siano intelligenti e, cosa fondamentale, come riescano a interagire tra loro quando entrano a far parte di un grande ecosistema vegetale.

Sapiens un solo pianeta: anticipazioni questa sera su Rai 3

Insieme alla Troupe di Sapiens un solo Pianeta ci avventureremo alla scoperta della suggestiva foresta primaria di Kaupanger, una zona della Norvegia fondamentale per l’ecosistema vegetale e animale. Dalle fredde foreste norvegesi ci sposteremo poi in Africa, dove si trova il più esteso e caldo deserto della Terra, il Sahara. Anche qui, come in Norvegia, ritroviamo fuori, piante e una peculiare vegetazione.

In compagnia di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, impareremo dunque a comprendere come le piante, ancora più degli animali, sono in grado di vivere in ambienti a loro ostili o a sopravvivere a cambiamenti climatici e a violente intemperie.

Sapiens un solo pianeta: puntata questa sera, dagli ecosistemi vegetali alla tecnologia digitale

La seconda parte del programma sarà invece dedicata alle nuove tecniche digitali, le quali accompagnano sempre di più la nostra vita quotidiana migliorando e modificando il nostro stile di vita. Dai semplici camerieri e barman robot alle tecnologie d’avanguardia utilizzate in campo medico che, in un futuro non molto lontano, affiancheranno i medici durante le più delicate operazioni chirurgiche.

Il presentatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi ci mostrerà dunque come nascono, si sviluppano e come vengono testate le nuove intelligenze artificiale, che si inseriscono in un grande mondo moderno noto appunto come Digitale.

