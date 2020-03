Condividi su

Amazing Stories: trama, cast, anticipazioni serie tv Apple+. Quando esce

Il 6 Marzo 2020 debutta sulla piattaforma streaming Apple+ una nuova serie tv reboot di un classico di Steven Spielberg: stiamo parlando di Amazing Stories. La prima stagione conterà 10 episodi, formato standard della nuova generazione di prodotti televisivi. A ricoprire il ruolo di showrunner saranno Edward Kitsis e Adam Horowitz, mentre a dirigere gli episodi ci sarà un vero e proprio gruppo di lavoro composto da registi già piuttosto conosciuti dal pubblico del piccolo schermo: Mark Mylod (noto per Il Trono di Spade), Chris Long (noto per The Americans), Michael Dinner (noto per Unbelievable), Sylvain White (noto per The Rookie) e Susanna Fogel (nota per Utopia). Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, bisognerà attendere che la piattaforma streaming di Apple diventi disponibile anche nel nostro Paese e ciò accadrà, precisamente, l’ 1 Novembre 2020. Fino ad allora, ci toccherà armarci di pazienza e pregustare Amazing Stories attraverso un trailer reso disponibile a febbraio: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Amazing Stories — Official Trailer | Apple TV+

Amazing Stories: la trama

La particolarità di Amazing Stories, come ben sanno gli amanti dell’originale, è che si tratta di una serie tv antologica; ciò significa che ogni puntata presenterà una storia e un’ambientazione completamente nuove. Al momento però, ancora non sono state rilasciate anticipazioni su quelle che saranno le trame delle varie puntate; né è chiaro se il reboot riproporrà i medesimi racconti dell’originale. Tuttavia, se si vorrà mantenere fede al progetto iniziale di Spielberg e considerando che quest’ultimo ha scelto il titolo per omaggiare una vecchia rivista americana, non è da escludere il tema della fantascienza all’interno dei vari episodi.

Il Cast della serie tv

Dal momento che non è stata svelata alcuna trama degli episodi di Amazing Stories non sarà possibile scoprire quali personaggi calcheranno il palco delle varie storie; tuttavia, sono stati già annunciati i nomi di alcuni attori che prenderanno parte al cast: Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Sasha Alexander, Josh Holloway, Robert Forster, Kerry Lynn Bishe, Edward Burns, Juliana Canfield, Austin Stowell.

