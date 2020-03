Condividi su

Grande Fratello VIP 2020: anticipazioni e ospiti stasera 2 marzo in tv

Oggi, 2 marzo 2020, alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Vip. Il reality show targato Mediaset, condotto dal veterano del gossip Alfonso Signorini, approda ad un nuovo appuntamento con tante sorprese, ospiti, tante rivelazioni e roventi confessioni.

Come di consueto, non mancheranno in studio l’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo che commenteranno ciò che è avvenuto in questi giorni nel loft più spiato d’Italia abitato da personaggi famosi che hanno deciso di mettersi in gioco vivendo tutti sotto lo stesso tetto. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Fin dalla primo momento litigi e accesi confronti hanno animato il reality presentato da Alfonso Signorini. La settimana scorsa si è conclusa l’esperienza del programma per Clizia che ha dovuto lasciare la casa a seguito di alcune frasi, considerate inaccettabili, che la donna ha pronunciato durante una discussione con Andrea Denver. L’inquilina si è scusata e mostrata sinceramente pentita delle sue dichiarazioni e prima di andare via ha salutato commossa Paolo con il quale ha stretto un legame molto forte. Ma non sono finite le novità che hanno reso unico l’appuntamento del Grande Fratello Vip lunedì 24 febbraio: sono entrati nel loft di Cinecittà Valeria Marini e Sossio Aruta in qualità di concorrenti mentre Andrea Montovoli ha spontaneamente abbandonato il gioco. Inoltre Antonio Zequila e Adriana Volpe hanno fatto chiarezza sul presunto flirt che ci sarebbe stato tra di loro. L’attore ha infatti rivelato di aver semplicemente preso un caffè con la presentatrice.

Tra poche ore scopriremo chi tra Fabio Testi, Asia Valente, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e andrà direttamente al televoto della puntata successiva del Grande Fratello vip. Durante la serata si cercherà di capire la motivazione alla base dell’astio tra Valeria Marini e Antonella Elia. Infine Fabio Testi sarà il protagonista di una emozionante sorpresa. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

