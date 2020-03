Condividi su

Serie B, Pordenone-Juve Stabia: probabili formazioni, quote e pronostico

Tra le partite più interessanti del turno infrasettimanale di Serie B c’è Pordenone-Juve Stabia; le due squadre si affronteranno martedì 3 marzo con fischio d’inizio alle 21.00. Teatro del match la Dacia Arena di Udine.

Dopo un percorso di inizio 2020, tutto fuorché esaltante, in cui il Pordenone aveva ottenuto solo 2 punti in 6 partite, i ragazzi di Tesser sono stati capaci di espugnare il Castellani di Empoli con una rete di Bocalor, mantenendosi così in zona playoff al settimo posto. I Ramarri, protagonisti fin qui di una stagione più che positiva, continuano a sognare una storica promozione, che sarebbe la seconda consecutiva dopo quella dalla Lega Pro alla Serie B. Se è vero che sognare non costa nulla e fornisce tante motivazioni extra, bisogna anche mantenere i piedi per terra e conseguire i punti necessari per ottenere una salvezza tranquilla a partire dalla gara con la Juve Stabia. I neroverdi non escono vittoriosi dal proprio stadio dall’ 1 a 0 con la Cremonese, datato 29 dicembre. Dopo aver fatto un solo punto, contro l’ultimissimo Livorno, negli ultimi 3 appuntamenti casalinghi, è giunto il momento di tornare alla vittoria tra le mura amiche.

Ad opporsi ai neroverdi vi sarà la Juve Stabia, bisognosa di punti pesanti per tenere quanto più a distanza la fascia playout, distante solo 2 lunghezze che però potrebbero essere annullate, avendo l’inseguitrice Ascoli un numero inferiore di match disputati: 25 per i bianconeri contro i 26 dei gialloblu. Indispensabile per i campani sarà aumentare la propria media punti fuori casa, dove nelle 12 partite svolte sono stati 4 i pareggi, 6 le sconfitte e solo 2 le vittorie. In caso di ulteriore esito sfavorevole la situazione potrebbe assumere connotati parecchio negativi, con la compagine stabiese sempre più invischiata nella lotta per la sopravvivenza in categoria.

Probabili formazioni di Pordenone-Juve Stabia

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Bocalon, Candellone.

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Calo, Buchel; Canotto, Forte, Di Mariano.

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers troviamo la vittoria neroverde a quota 1.95, il pareggio a 3.25, la vittoria dei gialloblu a 4.10. Le giocate Over 2.5 e Under 2.5 si attestano a quota 1.70 e 2.00. I segni Goal e No goal a 1.80 e 1.90.

Da provare la combo 1X+Under 3.5 a 1.63 visti i pochi gol messi a referto dagli ospiti in trasferta e dato il momento non eccezionale dei padroni di casa.

