Probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per la 27esima giornata di serie b, Cosenza-Cittadella, in programma martedì 3 marzo alle 21:00

Condividi su

Cosenza-Cittadella: Probabili formazioni, quote e pronostico

Per la 27esima giornata del campionato di serie B, andrà in onda Cosenza-Cittadella. La sfida si giocherà martedì 3 marzo alle ore 21, presso lo stadio Stadio San Vito-Gigi Marulla.

Probabili formazioni Cosenza-Cittadella

Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola, Idda, Anibal, D’Orazio; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta Machach, Pierini.

Allenatore: Giuseppe Pillon.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Perticone, Benedetti; Vita, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Stanco, Diaw.

Allenatore: Roberto Venturato.

Quote e pronostico del Match

Si affronteranno 2 squadre in lotta per obiettivi opposti: i padroni di casa in piena lotta salvezza; gli ospiti verso il sogno play-off.

Il Cosenza, 18esimo in classifica a quota 24 punti, arriva alla sfida dopo aver strappato un pareggio prezioso a Venezia. Si mantiene ancora a +3 dal Trapani, e dimostra di star facendo sempre più progressi per quanto riguarda la mentalità, riuscendo a pareggiare dopo essere andato sotto nel punteggio coi “lagunari”. Per questa sfida, il tecnico Pillon (con lui in panchina 4 punti in 3 partite) sembra volersi affidare ancora una volta a Zinedine Machach per l’attacco, affiancato da Carretta, vista l’indisponibilità per infortunio di Asencio.

Gli ospiti, che occupano la quinta posizione in classifica a quota 40 punti (con il sogno play off vivo più che mai), si affideranno probabilmente al turnover, come peraltro ci ha già abituato Venturato, in situazioni come queste. Probabile turno di riposo in arrivo.quindi, per alcuni titolarissimi, come Ghiringhelli, che potrebbe lasciare a Mora la corsia laterale. Anche il capitano, Iori, dovrebbe lasciare a Pavan il posto. Da valutare infine una possibile partenza dalla panchina anche per Diaw.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le quote della sfida

Turnover di Venturato che influisce sulle quote, con i bookmakers a premiare (anche se di poco) la vittoria della squadra di casa, con l’1 dato a 2.65, Il pareggio tra le 2 compagini, X, è a 2.90. infine, la vittoria esterna del cittadella (2), la troviamo a 2.95.

Il Goal è a 1.83, l’Over 2.5 lo vediamo a 2.20; mentre l’Under 3.5 a 1.20

Giocata consigliata da noi: 1X + under 3.5

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]