Proroga CU 2020: nuova scadenza ufficiale, ecco la data

Il calendario delle scadenze fiscali di marzo 2020 è stato stravolto dall’emergenza coronavirus. In questo articolo trovate le date in cui ricorrono i principali adempimenti fiscali di questo mese, ma alcuni di questi hanno subito una proroga, come ad esempio la Certificazione Unica 2020, che originariamente doveva essere presentata entro lunedì 9 marzo 2020, visto che il 7 cadeva di sabato, ma che ha subito uno slittamento alla fine del mese.

Proroga CU 2020: nuova scadenza, ecco la data

A causa dell’emergenza Covid-19, si è deciso di prorogare alcune scadenze fiscali previste per questo mese. Tra queste la consegna della Certificazione Unica, che passa così da lunedì 9 marzo a martedì 31 marzo 2020. I datori di lavoro potranno così consegnare la CU 2020 ai loro dipendenti entro il 31 marzo. Per i lavoratori autonomi il termine ultimo per l’invio della CU 2020 cade il 31 ottobre 2020, che è anche il giorno in cui va presentato il modello 770.

Si ricorda inoltre che se il datore di lavoro non consegna la CU potrà incappare in pesanti sanzioni. Infatti, chi invia la CU 2020 entro la nuova scadenza con errore, ma regolarizzata entro 60 giorni, dovrà pagare 33,33 euro per ogni singola certificazione, fino a un limite massimo di sanzione corrispondente a 20 mila euro. Chi invece non consegna la CU 2020 entro il termine previsto o la consegna con errore senza però regolarizzarla, l’importo della sanzione aumenta a 100 euro per ogni singola certificazione, fino a un limite massimo di sanzione a 50 mila euro.

Le nuove scadenze riguardano anche il modello 730 precompilato 2020, che invece di essere consultabile a partire dal 15 aprile, sarà visualizzabile a partire dal 5 maggio. Al tempo stesso subisce una proroga anche l’invio dei dati per le detrazioni fiscali, che originariamente cadeva il 29 febbraio, ma che poi è stato prorogato al 31 marzo.

