Probabili formazioni, quote e pronostico di Trapani-Entella, match valido per la 27esima giornata di serie B, che si giocherà martedi 3 marzo alle ore 21:00

Trapani-Entella: Probabili formazioni, quote e pronostico

Trapani-Entella, match valido per la 27esima giornata di serie b, andrà in scena martedì 3 marzo alle ore 21:00 al Provinciale di Trapani.

Probabili Formazioni Trapani-Entella

Trapani (3-5-2) – Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Del Prete, Taugardeau, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari.

Allenatore: Fabrizio Castori

Entella (4-3-1-2) – Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Nizzetto, Paolucci, Crimi; Schenetti; Morra, Mancosu.

Allenatore: Roberto Boscaglia

Quote e pronostico della gara

Complicata la lotta salvezza nella quale si trova la squadra di casa, il Trapani. La formazione di Castori si trova al 19esimo (e penultimo) posto in classifica, con 21 punti. In piena zona play out, i siciliani (reduci da 2 pareggi consecutivi) sono alla ricerca di una vittoria, che manca ormai da molto tempo. Questione di crescita, soprattutto mentale, quella che servirà ai granata per cercare di uscire dalla zona play out, distante ora 6 punti. Lascia l’amaro in bocca il pari ottenuto, fuori casa, nell’ultimo turno, con la Juve Stabia. Infatti, pur avendo ottenuto un doppio vantaggio firmato da Pettinari prima e da Taugardeau poi, i siculi si sono fatti rimontare, pareggiando 2-2.

Galleggia esattamente a metà classifica, invece, l’Entella, che si trova così in decima posizione, a quota 35 punti. Squadra di Boscaglia che si sta un po’ adagiando sugli allori, reduce da 2 sconfitte consecutive, ultima delle quali maturata venerdì scorso, in casa, contro il Crotone per 1-2. Entella che quindi vede lentamente sfumare la zona play off. Se sia questa l’occasione giusta per ripartire, ce lo dirà il campo, che al momento ci racconta di 12 punti ottenuti, in trasferta, dai liguri ( tra cui le vittorie con Cremonese, Pisa e Cittadella).

Gara di andata terminata in pareggio per 1-1 tra queste due squadre. In gol Beppe De Luca per i locali e Taugardeau su rigore per i siciliani.

Le quote del Match

Motivazioni salvezza premiate dai bookmakers, che vedono la vittoria dei padroni di casa (1), a 2,60. Pareggio e vittoria della squadra ospite (2) che hanno invece la stessa quotazione, a 2,95.

Under 2.5 visto a 1.65, mentre Over 2.5 che si attesta a 2.10

Proprio l’Under 2.5 è la giocata che vi consigliamo.

