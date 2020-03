Condividi su

New Amsterdam 3: trama, cast, anticipazione serie tv. Quando esce

NBC ha dato l’okay per la produzione di una nuova stagione di una serie tv appartenente al genere medical drama: stiamo parlando di New Amsterdam. Buone notizie per i fan: lo show è stato rinnovato non solo per un terzo capitolo, ma anche per un quarto e, addirittura, un quinto ciclo di episodi; gli appassionati, dunque, potranno visionare le nuove puntate a cuor leggero, consapevoli che le avventure dei loro amati protagonisti proseguiranno per un tempo ancora lungo. NBC ha quindi deciso di scommettere pesante su New Amsterdam, fiduciosa del successo della serie. Resta da chiedersi quando le puntate inedite vedranno la luce sulla rete televisiva americana: è probabile che la messa in onda arrivi intorno fine settembre 2020. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, a occuparsi della distribuzione del titolo è Mediaset, più precisamente Canale 5 e, considerando quanto accaduto nelle stagioni precedenti, l’esordio del nuovo capitolo arriverà all’incirca 3 o 4 mesi dopo la premiere americana. Per chi volesse vedere lo show in differita, sarà possibile iscriversi su Mediaset Play e selezionare il titolo dal catalogo per visionarla comodamente in streaming.

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più a proposito della trama e del cast della terza stagione di New Amsterdam.

New Amsterdam 3: la trama

Al momento non sono state rilasciate papabili anticipazioni per quel che concerne la trama del terzo ciclo di episodi di New Amsterdam; anche fare congetture sugli eventi è molto difficile in quanto la seconda stagione è ancora tutt’ora in onda né è possibile prevedere se il finale ci lascerà in sospeso con un cliffhanger o si concluderà con la chiusura di un cerchio. Non appena ci saranno informazioni sulla trama della terza stagione provvederemo ad aggiornarvi.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di New Amsterdam e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Ryan Eggold veste i panni di Max Goodwin; Freema Agyeman nel ruolo della dottoressa Helen Sharpe; Janet Montgomery interpreta la dottoressa Lauren Bloom; Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds; Anupam Kher veste i panni del dottor Vijay Kapoor; Tyler Labine nel ruolo del dottor Iggy Frome.

