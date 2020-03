Condividi su

Chicago Fire 9: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

NBC ha deciso di rinnovare una delle serie tv più longeve del network appartenente al genere azione/drammatico: stiamo parlando di Chicago Fire. C’è un’ottima notizia per i fan: la rete televisiva americana ha deciso di mandare lo show in produzione anche per un decimo e, addirittura, un undicesimo capitolo; gli appassionati potranno dunque godere delle puntate inedite con l’animo tranquillo, consapevoli che le avventure dei vigili del fuoco più amati della televisione avranno ancora vita lunga.

Paul Telegdy, presidente del consiglio di amministrazione di NBC, ha dichiarato il suo entusiasmo a proposito del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Dick Wolf ha dimostrato svariate volte di saper realizzare serie TV che il pubblico ama. Siamo lieti, emozionati e orgogliosi di comunicare al fedele pubblico di NBC che, come parte del nuovo epico accordo con Wolf Entertainment, i suoi show preferiti hanno un futuro certo per i prossimi tre anni.“

Il debutto del nuovo ciclo di episodi su NBC è prevista per l’autunno di quest’anno; mentre per quanto riguarda la data di uscita in Italia è probabile che essa slitterà di qualche mese, arrivando su Premium Action in primavera.

Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più su quella che sarà la trama e il cast della nona stagione di Chicago Fire.

Chicago Fire 9: la trama

Al momento non sono state rilasciate anticipazioni su quella che sarà la trama della prossima stagione di Chicago Fire; ciò anche a causa del fatto che l’ottavo capitolo ancora deve concludersi e, dunque, è impossibile fare delle previsioni su come evolveranno gli eventi che riguardano la vita dei nostri protagonisti. Dovremo attendere il finale di stagione per poter lanciare delle ipotesi sul futuro dello show; non appena avremo ulteriori notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

New Amsterdam 3: trama, cast, anticipazione serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Chicago Fire 9 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Taylor Kinney veste i panni di Kelly Severide; Jesse Spencer nel ruolo di Matthew Casey; David Eigenberg è Christopher Herrmann; Joe Minoso interpreta Joe Cruz; Christian Stolte veste i panni di Randall “Mouch” McHolland; Kara Killmer nel ruolo di Sylvie Brett; Miranda Rae Mayo è Stella Kidd; Annie Ilonzeh interpreta Emily Foster; Eamonn Walker veste i panni di Wallace Boden; Randy Flager è Capp; Anthony Ferraris interpreta Tony.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]