Ascoli-Chievo: probabili formazioni, quote e pronostico

Posticipo di questo turno infrasettimanale, valevole per la 27esima giornata di serie B, sarà Ascoli-Chievo, che si giocherà mercoledì 4 marzo alle 18:50, presso lo stadio Cino e Lillo del Luca di Ascoli.

Le Probabili formazioni di Ascoli-Chievo

Chievo (4-3-3): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini

All. Aglietti.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Padoin, Ferigra, Brosco, Sernicola; Eramo, Petrucci, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta.

All. Stellone.

Come arrivano le due squadre

L’Ascoli, 16esimo in classifica con 31 punti, è in piena zona play out. La squadra arriva a questa sfida da 2 KO consecutivi contro Pescara (2-1) e Spezia (3-1). La vittoria però manca da ben 3 partite, visto che prima ancora c’era stato il pareggio interno, contro la Juve Stabia, per 2-2. Per i bianconeri è dunque “vincere” l’imperativo categorico, e cercare di invertire una rotta che sta complicando l’obiettivo salvezza.

Troviamo invece il Chievo a 37 punti e ottavo in classifica. Voglia di riscatto sicuramente per i veronesi, che provengono dalla cocente sconfitta, subita in casa, contro il Livorno ultimo in classifica. Sconfitta che è costata l’esonero al coach Marcolini; al suo posto adesso c’è Aglietti. Sconfitta, quella contro il Livorno, che dev’essere sembrata un “fulmine a ciel sereno” per i giocatori, dato che precedentemente avevano ottenuto ben 2 vittorie consecutive. Un passo falso che è costato un duro stop al sogno promozione diretta dei clivensi. Se infatti il Chievo è ancora in piena zona play off, si allontana sempre più la seconda posizione (valevole la promozione diretta) occupata dal Frosinone, vittorioso nell’ultimo turno e adesso a +9 dal Chievo. Per Aglietti, contro l’Ascoli è vietato sbagliare.

La gara di andata ha raccontato la vittoria del Verona, in casa, per 2-0.

Le quote del match

I bookmakers disegnano alla perfezione l’equilibrio che si respira alla vigilia del match, con la vittoria dei padroni di casa (1) a 2,80, il pareggio (X) a 2.90 e la vittoria degli ospiti (2), a 2.75.

Under 2.5 che si attesta a 1.60, mentre vediamo l’Over 2.5 a 2.10

Giocata consigliata dalla redazione: X2

