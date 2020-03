Si riducono a 5 i punti di distacco tra Lega e Pd secondo gli ultimi sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 3 febbraio

Sondaggi elettorali Ixè: solo 5 punti dividono Lega e Pd

Si riducono a 5 i punti di distacco tra Lega e Pd secondo gli ultimi sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 3 febbraio. Erano 10 il novembre scorso, poi il Carroccio ha cominciato una fase discendente che continua ancora oggi mentre i dem hanno fatto il percorso inverso, risalendo piano piano la corrente. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito di Salvini ha perso mezzo punto percentuale scivolando al 27,2%. Il Pd ha invece guadagnato lo 0,4 portandosi al 22%. Rimanendo nel campo giallo rosso, Ixè vede un Movimento 5 Stelle in lenta ripresa: i pentastellati passando dal 15,4% al 15,7%. Italia viva, invece, cala ancora e scende per la prima volta sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%), venendo così agganciata da la Sinistra, in crescita dello 0,3.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia arresta la sua ascesa, flettendo dello 0,3 al 13,4% mentre Forza Italia guadagna lo 0,3 e sale al 6,2%.

Tra i piccoli partiti, sorridono Europa Verde e Cambiamo, dati in crescita rispettivamente al 2,2 e allo 0,9%. Giù +Europa (2,3%) e Azione (1,5%). Cresce di poco (0,2) la percentuale di indecisi e astenuti (38,5%).

Fonte: Ixè

Rimane invariato il gradimento nel premier Conte (40%) così come quello in Meloni (33%) e Salvini (31%). Stabile anche la fiducia nel governo giallo rosso (37%).

Anche i sondaggi elettorali Ixè dedicano un focus al coronavirus. Il 63% degli italiani afferma di essere preoccupato dall’epidemia anche se per il 59% c’è stato un eccessivo allarmismo rispetto al Covid-19. Nonostante ciò, una larga maggioranza (68%) definisce giuste le misure decise dalle regioni del Nord Italia e dal governo per contenere il contagio. Contagio che, secondo il 64% dei cittadini, avrà gravi ripercussioni economiche sul nostro Paese.

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 2 AL 3 MARZO 2020

